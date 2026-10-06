В Україні діє механізм щомісячних доплат для пенсіонерів, чия виплата не перевищує 10 тисяч гривень. Держава так компенсує низький рівень доходів найуразливіших категорій громадян.

Доплати до пенсії в Україні призначаються автоматично тим, чия виплата не дотягує до 10 тисяч гривень на місяць. Держава так компенсує низький рівень доходів і підтримує найвразливіші категорії громадян.

Насамперед щомісячну доплату гарантують людям віком від 70 років, якщо їхня пенсія не досягає встановленого мінімального рівня. Для цієї групи надбавка нараховується без заяви й додається до основної виплати щомісяця.

Окремо підвищення отримують пенсіонери з інвалідністю, а також ті, хто має великий страховий стаж, але через низькі заробітки в минулому вийшов на мінімальну пенсію. Саме таким людям держава додає щомісячну надбавку, щоб вирівняти їхній дохід до 10-тисячної межі.

Право на доплату мають і військові пенсіонери, які вийшли на пенсію до оновлення системи грошового забезпечення. Для них застосовують механізм поетапного вирівнювання виплат, який передбачає додаткові надбавки. У певних випадках доплату можуть призначити також тим, хто доглядає за людьми з інвалідністю, або особам зі статусом учасника бойових дій.

Як призначають доплату

У Пенсійному фонді, на який посилається видання «Перший бізнесовий», наголошують: доплату призначають автоматично, подавати окрему заяву не потрібно. Головне — щоб у базі були актуальні дані про стаж, статус і групу інвалідності, оскільки саме вони визначають кінцевий розмір виплат.

Що робити, якщо доплату не нарахували

Пенсіонерам радять стежити за оновленням даних у своєму електронному кабінеті на порталі Пенсійного фонду. Якщо у стажі, статусі чи групі інвалідності сталися зміни, вони можуть вплинути на розмір щомісячної виплати, тому про них варто вчасно повідомити ПФУ. Звернутися можна через сервісний центр, електронний кабінет або контакт-центр Пенсійного фонду.

Система доплат лишається важливим інструментом підтримки людей із низькими доходами, особливо на тлі зростання вартості життя та навантаження на соціальні програми.

Раніше Politeka повідомляла, пенсія 10 000 гривень в Україні: у ПФУ розповіли, який стаж і зарплата потрібні.

Також Politeka повідомляла, доплата близько 1000 грн до пенсії: чоловіки, які самотужки виховали 5+ дітей, мають право її оформити.