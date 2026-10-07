Синоптики предупредили о стремительном изменении погоды: прогноз на неделю в Киевской области с 7 по 13 октября

Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 7 по 13 октября показывает, что синоптики предупреждают о стремительном изменении температуры: максимум +22° ожидается в четверг, 8 октября, а уже через несколько дней, в понедельник, 12 октября, столбики термометров опустятся до +12°, то есть перепад составит 10°.