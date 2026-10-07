Денежная помощь украинцам, которые обеспечивают круглосуточный уход за тяжелобольным родственником, вырастет почти втрое — до 9546 гривен в месяц. Соответствующее решение приняло правительство, чтобы компенсировать семьям реальные ежедневные расходы на медицинские услуги, средства реабилитации и специализированные сервисы.
О пересмотре размера выплаты сообщил один из соавторов решения, руководитель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. По его словам, прежние нормативы социальных выплат уже длительное время не покрывали даже минимальных потребностей украинцев.
Почему пришлось увеличить помощь
Стремительный рост цен на медицинские услуги и средства реабилитации заставил государство пересмотреть господдержку. Многие граждане вынуждены оставлять основную работу или существенно ограничивать трудовой график, чтобы обеспечить круглосуточную опеку родным. Новый размер помощи — 9546 гривен — должен частично компенсировать потерянные доходы и дать им финансовую основу.
По данным социальных служб, ранее выплата не успевала за ростом стоимости уходовых сервисов. Поэтому обновленная сумма призвана исправить эту диспропорцию — теперь она ближе к реальным потребностям семей, где уход за близким человеком стал постоянной работой.
Кто и как может оформить выплату
Право на повышенные денежные выплаты имеют люди, которые регулярно ухаживают за лицами с инвалидностью I группы, а также за гражданами с тяжелыми патологиями, которые не могут самостоятельно обслуживать себя в быту. При этом компенсация предусмотрена только для тех, кто фактически обеспечивает уход.
Какие документы нужны
- Медицинские документы, официально подтверждающие состояние здоровья человека, нуждающегося в уходе.
- Заявление от гражданина, который фактически предоставляет уходные услуги.
После проверки предоставленных данных социальные службы назначают выплату сроком на один год с возможностью последующего продления. То есть после завершения срока помощь нужно будет оформлять заново.
До 9546 гривен в месяц — это новый норматив, которым правительство компенсирует потерянные доходы тех, кто круглосуточно заботится о близких. Решение существенно расширяет финансовую поддержку для семей, где постоянный уход стал обязательной необходимостью.
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