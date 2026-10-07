Грошова допомога українцям, які забезпечують цілодобовий догляд за тяжкохворою людиною, зросте майже втричі — до 9546 гривень на місяць. Відповідне рішення ухвалив уряд, щоб компенсувати родинам реальні щоденні витрати на медичні послуги, засоби реабілітації та спеціалізовані доглядові сервіси.

Про перегляд розміру виплати повідомив один зі співавторів рішення, голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. За його словами, попередні нормативи соціальних виплат уже тривалий час не покривали навіть мінімальних потреб українців, тож підвищення назріло давно.

Чому довелося збільшити допомогу

Стрімке зростання цін на медичні послуги та засоби реабілітації змусило державу переглянути держпідтримку. Багато громадян вимушені залишати основну роботу або суттєво обмежувати трудовий графік, щоб забезпечити цілодобову опіку рідним. Новий розмір допомоги — 9546 гривень — має частково компенсувати втрачені доходи родин і дати їм фінансове підґрунтя.

За даними соціальних служб, раніше виплата не встигала за зростанням вартості доглядових сервісів. Тож оновлена сума покликана виправити цю диспропорцію — тепер вона ближча до реальних потреб сімей, де догляд за близькою людиною став повноцінною роботою.

Хто і як може оформити виплату

Право на підвищені грошові виплати мають люди, які регулярно доглядають за особами з інвалідністю I групи, а також за громадянами з важкими патологіями, які не здатні самостійно обслуговувати себе в побуті. Водночас компенсація передбачена лише для тих, хто фактично забезпечує догляд.

Які документи потрібні

Медичні документи, які офіційно підтверджують стан здоров’я особи, що потребує нагляду.

Заява від громадянина, який фактично надає доглядові послуги.

Після перевірки наданих відомостей соціальні служби призначають виплату терміном на один рік із можливістю подальшого продовження. Тобто після завершення строку допомогу треба буде оформлювати знову.

До 9546 гривень на місяць — це суть нового нормативу, яким уряд компенсує втрачені доходи тих, хто цілодобово опікується рідними. Рішення суттєво розширює фінансову підтримку для родин, де постійний догляд став обов’язковою необхідністю.

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