Регіональні поїзди Київ–Коростень–Київ знову з'являться в розкладі — рух відновлюють після численних звернень громадян. В Укрзалізниці назвали дату.

Допомога для батьків у Житомирській області — одна з тем, що хвилює мешканців регіону, але гарні новини прийшли й для пасажирів залізниці. З 24 серпня на Житомирщині відновлюють рух регіональних поїздів за маршрутом Київ–Коростень–Київ. Рішення ухвалили після численних звернень громадян.

Про повернення рейсів повідомило видання «Житомир Щодня». За його даними, домовленості вдалося досягти завдяки співпраці з АТ «Укрзалізниця». Саме серія звернень місцевих жителів стала поштовхом до того, щоб регіональний маршрут знову з'явився в розкладі.

Коростень — один із найбільших залізничних вузлів Житомирщини, через який пролягає напрямок на столицю. Для мешканців північної частини області регіональний поїзд був зручним і доступним способом дістатися Києва. Його повернення спростить щоденні поїздки на роботу, навчання та у справах.

Точний графік, час відправлення та перелік зупинок Укрзалізниця обіцяє оприлюднити ближче до 24 серпня. Пасажирам радять стежити за оновленнями в офіційному застосунку та на сайті перевізника. Саме там з'явиться актуальний розклад регіонального сполучення.

Як дізнатися розклад

Щоб не пропустити перші рейси, варто заздалегідь перевірити розклад у мобільному застосунку Укрзалізниці або на офіційному сайті. Там само можна буде придбати квиток на регіональний поїзд, щойно він з'явиться в системі продажу. Оновлення очікуються напередодні 24 серпня.

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