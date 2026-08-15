На Житомирщині батькам радять оформити "Дія.Картку" зі спеціальним рахунком "Турбота про дитину": на нього можна отримувати одразу кілька дитячих виплат і розраховуватися ними в магазинах.

Дитячі виплати на Житомирщині тепер можна тримати на одному спеціальному рахунку — Житомирська обласна військова адміністрація опублікувала інфографіку, як оформити "Дія.Картку" для допомоги на дітей.

Як пояснюють в ОВА, допомогу по догляду за дитиною до одного року та виплату "єЯсла" можна отримувати на спеціальний рахунок "Турбота про дитину" у межах "Дія.Картки". На цей самий рахунок легко оформити й інші цільові виплати для батьків — "Пакунок малюка" та "Пакунок школяра".

В інфографіці покроково розписано, як відкрити "Дія.Картку", перевести наявні виплати на один рахунок і як цими коштами розрахуватися в магазинах. Тобто замість кількох окремих зарахувань батьки отримують єдиний рахунок для всієї дитячої допомоги.

Проєкт реалізують Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України, Міністерство цифрової трансформації України та банки-партнери. Впроваджується він у межах Програми EGAP, яку виконує Фонд Східна Європа за підтримки Швейцарії.

Які виплати можна отримати на рахунок "Турбота про дитину"

На спеціальний рахунок у межах "Дія.Картки" можна оформити одразу кілька виплат:

допомога по догляду за дитиною до одного року;

виплата "єЯсла";

"Пакунок малюка";

"Пакунок школяра".

Як оформити "Дія.Картку"

Детальну покрокову інструкцію — як відкрити "Дія.Картку", перевести наявні виплати на єдиний рахунок "Турбота про дитину" та розраховуватися коштами в магазинах — зібрано в інфографіці на офіційному сайті Житомирської обласної військової адміністрації.

В ОВА наголошують: завдяки "Дія.Картці" батьки отримують один рахунок для кількох дитячих виплат, а розрахуватися допомогою можна безпосередньо в магазинах — без потреби знімати готівку чи переказувати кошти на іншу картку.

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