В Житомирской области родителям советуют оформить "Дія.Картку" со специальным счетом "Турбота про дитину": на него можно получать сразу несколько детских выплат и расплачиваться ими в магазинах.

Детские выплаты в Житомирской области теперь можно держать на одном специальном счете — Житомирская областная военная администрация опубликовала инфографику, как оформить "Дія.Картку" для помощи на детей.

Как поясняют в ОВА, помощь по уходу за ребенком до одного года и выплату "єЯсла" можно получать на специальный счет "Турбота про дитину" в рамках "Дія.Картки". На этот же счет легко оформить и другие целевые выплаты для родителей — "Пакунок малюка" и "Пакунок школяра".

В инфографике пошагово расписано, как открыть "Дія.Картку", перевести имеющиеся выплаты на один счет и как этими средствами рассчитываться в магазинах. То есть вместо нескольких отдельных зачислений родители получают единый счет для всей детской помощи.

Проект реализуют Министерство социальной политики, семьи и единства Украины, Министерство цифровой трансформации Украины и банки-партнеры. Внедряется он в рамках Программы EGAP, которую выполняет Фонд Восточная Европа при поддержке Швейцарии.

Какие выплаты можно получить на счет "Турбота про дитину"

На специальный счет в рамках "Дія.Картки" можно оформить сразу несколько выплат:

помощь по уходу за ребенком до одного года;

выплата "єЯсла";

"Пакунок малюка";

"Пакунок школяра".

Как оформить "Дія.Картку"

Подробную пошаговую инструкцию — как открыть "Дія.Картку", перевести имеющиеся выплаты на единый счет "Турбота про дитину" и рассчитываться средствами в магазинах — собрано в инфографике на официальном сайте Житомирской областной военной администрации.

В ОВА подчеркивают: благодаря "Дія.Картке" родители получают один счет для нескольких детских выплат, а расплатиться помощью можно непосредственно в магазинах — без необходимости снимать наличные или переводить средства на другую карту.

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