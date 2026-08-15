Денежная помощь в Херсонской области стала ближе для защитников — ветераны, ветеранки, члены их семей и семьи погибших Защитников теперь могут получить консультацию и поддержку на единой ветеранской линии по короткому номеру 1528.
О работе сервиса напомнили в Херсонской областной военной администрации. Линию запустило Министерство по делам ветеранов Украины, и она работает по всей стране — поэтому воспользоваться ею могут и жители Херсонщины.
Что можно узнать по номеру 1528
Линию создали, чтобы ветераны могли быстро получить ответы на самые распространенные вопросы, не обивая пороги разных учреждений и не разыскивая информацию на десятках сайтов. Консультанты подскажут по оформлению статусов и удостоверений, льгот и социальных гарантий, жилищных программ, а также возможностей обучения и трудоустройства.
Отдельно по номеру 1528 предоставляют информацию о психосоциальной поддержке и помогают разобраться с юридическими и финансовыми вопросами. Линия работает ежедневно с 08:00 до 20:00, а звонки для абонентов бесплатные.
Как получить помощь: пошагово
- Наберите короткий номер 1528 с любого телефона — звонок бесплатный.
- Сформулируйте вопрос: статус или удостоверение, льгота, жилищная программа, обучение, работа или психологическая поддержка.
- Линия работает ежедневно с 08:00 до 20:00.
Кроме номера 1528, ветераны и их семьи могут обращаться на горячую линию Украинского ветеранского фонда по номеру 0 800 33 20 29 — там предоставляют психологическую помощь в кризисных ситуациях и юридические консультации. Специалистов по сопровождению ветеранов можно найти через сервис «Ветеран PRO» в приложении «Дія» или в профильных подразделениях громад.
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