Ветераны, ветеранки, члены их семей и семьи погибших защитников могут получить консультацию и поддержку по короткому номеру 1528. Единая ветеранская линия работает по всей Украине, в том числе на Херсонщине, ежедневно с 08:00 до 20:00, а звонки бесплатные.

Денежная помощь в Херсонской области стала ближе для защитников — ветераны, ветеранки, члены их семей и семьи погибших Защитников теперь могут получить консультацию и поддержку на единой ветеранской линии по короткому номеру 1528.

О работе сервиса напомнили в Херсонской областной военной администрации. Линию запустило Министерство по делам ветеранов Украины, и она работает по всей стране — поэтому воспользоваться ею могут и жители Херсонщины.

Что можно узнать по номеру 1528

Линию создали, чтобы ветераны могли быстро получить ответы на самые распространенные вопросы, не обивая пороги разных учреждений и не разыскивая информацию на десятках сайтов. Консультанты подскажут по оформлению статусов и удостоверений, льгот и социальных гарантий, жилищных программ, а также возможностей обучения и трудоустройства.

Отдельно по номеру 1528 предоставляют информацию о психосоциальной поддержке и помогают разобраться с юридическими и финансовыми вопросами. Линия работает ежедневно с 08:00 до 20:00, а звонки для абонентов бесплатные.

Как получить помощь: пошагово

Наберите короткий номер 1528 с любого телефона — звонок бесплатный.

Сформулируйте вопрос: статус или удостоверение, льгота, жилищная программа, обучение, работа или психологическая поддержка.

Линия работает ежедневно с 08:00 до 20:00.

Кроме номера 1528, ветераны и их семьи могут обращаться на горячую линию Украинского ветеранского фонда по номеру 0 800 33 20 29 — там предоставляют психологическую помощь в кризисных ситуациях и юридические консультации. Специалистов по сопровождению ветеранов можно найти через сервис «Ветеран PRO» в приложении «Дія» или в профильных подразделениях громад.

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