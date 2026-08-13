Громади Херсонської області не припиняють роботу з родинами, які змогли виїхати з тимчасово окупованих територій. Особлива увага — сім'ям із дітьми, які потребують не лише матеріальної, а й психологічної та соціальної підтримки після пережитого.

Як повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація, представники Чаплинської селищної ради днями відвідали родини з дітьми, які знайшли прихисток у громаді після повернення з окупації. Посадовці поспілкувалися з батьками, дізналися про нагальні потреби та окреслили подальші кроки підтримки.

Чаплинська громада — одна з тих, що на Херсонщині системно займається супроводом повернутих сімей. Йдеться не про разову акцію, а про постійний моніторинг стану родин: чи вистачає продуктів, чи є доступ до медицини, чи влаштовані діти до шкіл або садочків, чи потрібна психологічна допомога.

Яку допомогу отримують родини

За інформацією ОДА, громади Херсонщини надають сім'ям комплексну підтримку. Це і гуманітарні набори — продукти харчування, засоби гігієни, одяг для дітей, — і сприяння в оформленні документів, які часто були втрачені або залишилися на окупованій території. Окремий напрям — допомога у працевлаштуванні дорослих членів родини.

Особливий акцент робиться на дітях. Для них організовують консультації психологів, залучають до позашкільних занять і гуртків, щоб допомогти адаптуватися до нового середовища після життя в окупації. За словами представників Чаплинської селищної ради, кожна родина має закріпленого соціального працівника, який регулярно підтримує зв'язок.

Як отримати допомогу родинам із дітьми

Якщо ваша родина повернулася з тимчасово окупованої території і потребує підтримки, звертайтеся до найближчої селищної або міської ради за місцем перебування. При собі потрібно мати документи, що посвідчують особу (за наявності), та свідоцтва про народження дітей. Якщо документи втрачені — соціальні працівники допоможуть із їх відновленням.

Також можна звернутися на гарячу лінію Херсонської ОДА або до управління соціального захисту населення у вашому районі. Фахівці проконсультують щодо доступних програм допомоги, оформлення статусу ВПО та відповідних виплат.