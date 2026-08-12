Пенсійний фонд України роз'яснив механізм автоматичного підвищення виплат для пенсіонерів, яким виповнилося 65 років. В Одеській області доплату зможуть отримати ті, хто відповідає кільком обов'язковим умовам.

Додаткові виплати для пенсіонерів в Одеській області стануть реальністю вже найближчим часом — Пенсійний фонд України роз'яснив, кому після 65 років автоматично перерахують пенсію до 4213 гривень.

Ідеться про спеціальний мінімальний розмір пенсійної виплати, передбачений законом для громадян, які досягли 65-річного віку. Він становить 40% мінімальної заробітної плати й водночас не може бути нижчим за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

Як повідомляє ПФУ, підвищення призначають не всім людям старше 65 років. Щоб отримати доплату, пенсіонер повинен одночасно відповідати одразу кільком вимогам.

Хто отримає доплату після 65 років в Одеській області

Право на автоматичний перерахунок мають непрацюючі пенсіонери, які досягли 65-річного віку та отримують пенсію за віком, у зв'язку з інвалідністю, втратою годувальника або за вислугу років. Обов'язкова умова — наявність щонайменше 35 років страхового стажу для чоловіків та 30 років для жінок.

Якщо після врахування всіх надбавок і доплат пенсіонер отримує менше гарантованої державою суми, Пенсійний фонд автоматично збільшує виплату до передбаченого законодавством рівня.

У 2026 році мінімальна заробітна плата в Україні встановлена на рівні 8647 гривень. 40% від цієї суми — 3458,80 гривні. Після індексації та застосування додаткових надбавок фактична мінімальна пенсійна виплата для цієї категорії громадян сягає 3758 гривень. Водночас для окремих категорій пенсіонерів з повним страховим стажем розмір виплати може досягати 4213 гривень.

Працюючі пенсіонери: коли чекати перерахунок

Якщо людина після досягнення 65 років продовжує офіційно працювати або здійснює підприємницьку діяльність, пенсію одразу не підвищують. Право на перерахунок виникне після звільнення або припинення підприємницької діяльності — щойно в реєстрах ПФУ оновиться інформація про зайнятість, розмір виплати переглянуть автоматично.

Як оформити доплату: покроково

Жодних заяв подавати не потрібно. Якщо в реєстрах Пенсійного фонду є всі необхідні дані й пенсіонер відповідає визначеним умовам, перерахунок проводять автоматично після досягнення 65-річного віку.

Перевірити, чи правильно нарахована пенсія, можна в особистому кабінеті на порталі ПФУ (portal.pfu.gov.ua) або звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду в Одеській області. Для цього знадобляться паспорт, ідентифікаційний код та пенсійне посвідчення.

Якщо автоматичний перерахунок не відбувся, хоча всі умови виконано, варто звернутися до ПФУ з письмовою заявою — фахівці проведуть перевірку даних у реєстрах і за потреби здійснять донарахування за весь період із моменту виникнення права на доплату.

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