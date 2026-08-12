Програми соціальної підтримки на Сумщині розширюються — із вересня в Сумах стартує прийом заяв на одноразову матеріальну допомогу для першокурсників із багатодітних родин. Відповідне рішення ухвалила Сумська міська рада.

Як повідомили в Департаменті соціального захисту населення, подати заяву можна буде з 1 вересня. Допомога призначена для студентів, які цього року вступили на перший курс закладів вищої, фахової передвищої або професійно-технічної освіти — за умови, що вони є членами багатодітних сімей.

Хто має право на виплату

Отримати одноразову грошову допомогу зможуть першокурсники з багатодітних сімей, зареєстровані в Сумах. Ідеться про родини, в яких виховують трьох і більше дітей віком до 18 років. Важливо: студент має навчатися на денній формі — саме це є обов'язковою умовою для отримання коштів.

Виплата надається одноразово — на кожного першокурсника з багатодітної родини. Якщо в сім'ї кілька дітей одночасно вступають на перший курс, заяву можна подати на кожного з них окремо.

Як подати заяву та які документи потрібні

Прийом заяв триватиме в Департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради. Для оформлення допомоги знадобляться:

паспорт одного з батьків або законного представника;

довідка про склад сім'ї або посвідчення багатодітної родини;

свідоцтво про народження студента;

довідка з навчального закладу про зарахування на перший курс денної форми;

реквізити банківського рахунку для перерахування коштів.

Заяви прийматимуть безпосередньо у приміщенні департаменту. Точний графік роботи та контактні телефони обіцяють оприлюднити додатково на офіційних ресурсах міської ради ближче до 1 вересня.

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