С сентября Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета начинает прием заявлений на одноразовую материальную помощь для студентов-первокурсников из многодетных семей.

Программы социальной поддержки на Сумщине расширяются — с сентября в Сумах стартует прием заявлений на одноразовую материальную помощь для первокурсников из многодетных семей. Соответствующее решение принял Сумской городской совет.

Как сообщили в Департаменте социальной защиты населения, подать заявление можно будет с 1 сентября. Помощь предназначена для студентов, которые в этом году поступили на первый курс учреждений высшего, профессионального предвысшего или профессионально-технического образования — при условии, что они являются членами многодетных семей.

Кто имеет право на выплату

Получить одноразовую денежную помощь смогут первокурсники из многодетных семей, зарегистрированные в Сумах. Речь идет о семьях, в которых воспитывают троих и более детей в возрасте до 18 лет. Важно: студент должен учиться на дневной форме — именно это является обязательным условием для получения средств.

Выплата предоставляется одноразово — на каждого первокурсника из многодетной семьи. Если в семье несколько детей одновременно поступают на первый курс, заявление можно подать на каждого из них отдельно.

Как подать заявление и какие документы нужны

Прием заявлений будет проходить в Департаменте социальной защиты населения Сумского городского совета. Для оформления помощи понадобятся:

паспорт одного из родителей или законного представителя;

справка о составе семьи или удостоверение многодетной семьи;

свидетельство о рождении студента;

справка из учебного заведения о зачислении на первый курс дневной формы;

реквизиты банковского счета для перечисления средств.

Заявления будут принимать непосредственно в помещении департамента. Точный график работы и контактные телефоны обещают обнародовать дополнительно на официальных ресурсах городского совета ближе к 1 сентября.

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