"Инфоксводоканал" заявил о намерении пересмотреть тарифы на водоснабжение и водоотведение для одесситов. В Одесской городской военной администрации назвали ключевое условие, без которого повышение не состоится.

Жара в Одесской области не отступает, а вместе с ней обостряется и вопрос водоснабжения. "Инфоксводоканал" официально заявил о намерении повысить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. В Одесской МВА в ответ выдвинули принципиальное условие — без независимой экспертной оценки имущественного комплекса никакого пересмотра цен не будет.

Как сообщает Центр публичных расследований, глава Одесской МВА Сергей Лысак подчеркнул: за более чем 20 лет арендная плата фактически не пересматривалась — менялась лишь через индексацию. При этом арендатору передали значительное количество сетей, часть из которых — за символическую плату в 1 гривну в год.

"Есть вопросы и по составу и целостности имущества. Чтобы определить реальную рыночную стоимость имущества и справедливый размер арендной платы для бюджета Одессы, должна быть независимая экспертная оценка. Предприятие согласилось на ее проведение, а средства уже предусмотрены в городском бюджете", — цитирует издание слова Лысака.

На сколько могут вырасти тарифы

По информации компании, в последний раз тарифы на воду для населения повышали в декабре 2021 года. С тех пор стоимость электроэнергии, топлива и расходных материалов для ремонтов выросла в три-четыре раза. При этом цены на воду не менялись, и все без исключения водоканалы страны оказались в сложном финансовом положении.

"Инфоксводоканал" заявил о намерении пересмотреть тарифы с увеличением для населения до 212%. В мае 2026 года ООО "ИНФОКС", филиал которого поставляет воду в Одессу, уже проинформировало о намерениях изменить тарифы. Однако исполком Одессы не поддержал это предложение — за соответствующий проект не проголосовал ни один член исполкома.

Что происходит в других городах

С июня по всей Украине водоканалы начали устанавливать новые экономически обоснованные тарифы. Сейчас из 22 областных центров 15 уже платят за воду по новым расценкам. Пересматривать тариф пришлось даже тем водоканалам, которые за последние четыре года получили значительную помощь от европейских партнеров.

Что будет с льготниками

Сергей Лысак отдельно подчеркнул, что изменение тарифа не должно стать дополнительной финансовой нагрузкой для жителей Одессы. Для льготных категорий, определенных городскими программами, должна быть сохранена компенсация за счет городского бюджета. Какие именно категории сохранят право на компенсацию — должны определить в ходе дальнейших консультаций между МВА, горсоветом и водоканалом.

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