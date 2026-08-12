В Ивано-Франковской области стоимость топлива продолжает расти — дизельное топливо на отдельных АЗС уже почти достигло отметки 99 гривен за литр.

Цены на топливо в Ивано-Франковской области продолжают бить рекорды — на отдельных АЗС дизель уже достиг отметки 98,90 грн за литр, а бензин А-95 перешагнул рубеж в 85 гривен. Жители Франковска всё чаще жалуются на стремительное подорожание: заправить полный бак теперь обходится на 150–200 гривен дороже, чем месяц назад.

Как сообщает издание Versii со ссылкой на мониторинг цен, по состоянию на середину августа в Ивано-Франковске и области все основные сети АЗС обновили ценники. Наибольший рост зафиксирован на дизельное топливо — на отдельных станциях премиальный дизель уже стоит 98,90 грн за литр.

Какие цены на АЗС Ивано-Франковской области сейчас

В сети OKKO премиальный дизель Pulls продают по 96,90 грн, а обычный дизель Евро — по 93,90 грн. Бензин А-95 Pulls стоит 85,90 грн, А-95 Евро — 82,90 грн, а Pulls 100 — 92,90 грн. Автомобильный газ на OKKO держится на отметке 43,90 грн за литр.

На WOG цены схожие: дизель Mustang — 96,80 грн, дизель Евро-5 — 93,80 грн. Бензин Mustang 95 — 85,90 грн, бензин 95 Евро — 83,50 грн, а «сотый» — 92,90 грн. Газ на WOG — 44,50 грн за литр, что является самой высокой ценой среди четырех крупнейших сетей.

На SOCAR цены еще выше: премиальный дизель NANO Extro достиг 98,90 грн, обычный NANO — 95,90 грн. Бензин NANO 100 стоит 95,40 грн, NANO 95 — 88,40 грн, а обычный А-95 — 85,40 грн. Газ — 43,90 грн.

Самые доступные цены традиционно на «Укрнафте»: дизель Energy — 91,90 грн, обычный дизель — 89,90 грн. Бензин А-95 Energy — 82,90 грн, А-95 — 79,90 грн, А-92 — 77,90 грн. Газ здесь самый дешевый — 42,90 грн.

Как реагируют жители Франковска

По данным издания Versii, жители Ивано-Франковска всё чаще ищут альтернативы: часть водителей пересаживается на общественный транспорт, другие стараются заправляться на более дешевых сетях или устанавливают газобаллонное оборудование. Разница в цене между «Укрнафтой» и SOCAR на дизеле достигает 9 гривен за литр — для полного бака это экономия более 400 гривен.

В целом по Украине средняя цена бензина А-95 составляет около 81,67 грн за литр, а дизельного топлива — 91,56 грн. В Ивано-Франковской области, как и в других западных регионах, цены на АЗС традиционно несколько выше среднеукраинских из-за логистических расходов, а мировой рост нефтяных котировок и колебания валютного курса лишь усиливают этот тренд.

Как сэкономить на топливе

Водителям в Ивано-Франковской области стоит обратить внимание на несколько способов сократить расходы. Самый простой — сравнивать цены разных сетей перед заправкой: разница даже в пределах одного города может достигать 5–9 гривен за литр. Почти все сети предлагают программы лояльности и топливные карты, позволяющие получать скидки от 1 до 3 гривен на литре. Кроме того, планирование маршрутов заранее и спокойный стиль вождения способны сэкономить до 15% топлива.

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