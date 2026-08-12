Мошеннические схемы в Ивано-Франковской области не утихают — на этот раз злоумышленники прикрываются именем Организации Объединенных Наций. Ивано-Франковская областная военная администрация опубликовала срочное предупреждение о массовой рассылке фейковых сообщений, в которых якобы от ООН обещают финансовую помощь каждому гражданину Украины.

Суть схемы проста: на телефон или в мессенджер приходит сообщение с текстом о том, что Организация Объединенных Наций предоставляет денежную помощь всем украинцам. Чтобы получить средства, нужно лишь перейти по ссылке — именно этого и добиваются мошенники.

«Ссылка ведет на фишинговый сайт, который собирает личные данные: логины, пароли, реквизиты банковских карт. Результат — опустошенные счета и доступ злоумышленников к вашим аккаунтам», — объяснили в областной администрации.

Как распознать мошенническое сообщение

Официальные международные организации, в частности ООН, никогда не рассылают индивидуальные сообщения с прямыми ссылками на получение наличных. Любая программа помощи реализуется через официальные государственные структуры — Пенсионный фонд, Минсоцполитики или приложение «Дія». В сообщении мошенников обычно присутствуют грамматические ошибки, а сама ссылка ведет на подозрительный домен, лишь отдаленно напоминающий официальный сайт ООН.

В ОГА подчеркнули: если вы получили подобное сообщение — не переходите по ссылке, не вводите никаких данных и немедленно удалите его. Также стоит заблокировать отправителя и пожаловаться на него в мессенджере.

Что делать, если вы уже перешли по ссылке

Если вы ввели данные карты на подозрительном сайте, немедленно позвоните в банк по номеру на обратной стороне карты и заблокируйте ее. Измените пароли ко всем учетным записям, особенно к интернет-банкингу и электронной почте. Сообщите об инциденте в киберполицию по номеру 0 800 505 170 или через сайт Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

В администрации напомнили, что мошенники постоянно меняют тактику — от поддельных писем Пенсионного фонда до фейковых объявлений о помощи от международных организаций. Поэтому правило остается неизменным: любую информацию о выплатах проверяйте только на официальных ресурсах государственных учреждений.

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