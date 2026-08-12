Шахрайські схеми на Івано-Франківщині не вщухають — цього разу зловмисники прикриваються іменем Організації Об'єднаних Націй. Івано-Франківська обласна військова адміністрація оприлюднила термінове попередження про масове розсилання фейкових повідомлень, у яких нібито від ООН обіцяють фінансову допомогу кожному громадянину України.

Суть схеми проста: на телефон або в месенджер надходить повідомлення з текстом про те, що Організація Об'єднаних Націй надає грошову допомогу всім українцям. Щоб отримати кошти, потрібно лише перейти за посиланням — саме цього й добиваються шахраї.

«Посилання веде на фішинговий сайт, який збирає особисті дані: логіни, паролі, реквізити банківських карток. Наслідок — спустошені рахунки та доступ зловмисників до ваших акаунтів», — пояснили в обласній адміністрації.

Як розпізнати шахрайське повідомлення

Офіційні міжнародні організації, зокрема ООН, ніколи не розсилають індивідуальні повідомлення з прямими посиланнями на отримання готівки. Будь-яка програма допомоги реалізується через офіційні державні структури — Пенсійний фонд, Мінсоцполітики або застосунок «Дія». У повідомленні шахраїв зазвичай присутні граматичні помилки, а саме посилання веде на підозрілий домен, що лише віддалено нагадує офіційний сайт ООН.

В ОДА наголосили: якщо ви отримали подібне повідомлення — не переходьте за посиланням, не вводьте жодних даних і негайно видаліть його. Також варто заблокувати відправника та поскаржитися на нього в месенджері.

Що робити, якщо ви вже перейшли за посиланням

Якщо ви ввели дані картки на підозрілому сайті, негайно зателефонуйте до банку за номером на звороті картки та заблокуйте її. Змініть паролі до всіх облікових записів, особливо до інтернет-банкінгу та електронної пошти. Повідомте про інцидент до кіберполіції за номером 0 800 505 170 або через сайт Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

В адміністрації нагадали, що шахраї постійно змінюють тактику — від підроблених листів Пенсійного фонду до фейкових оголошень про допомогу від міжнародних організацій. Тому правило залишається незмінним: будь-яку інформацію про виплати перевіряйте лише на офіційних ресурсах державних установ.

Раніше Politeka повідомляла, безкоштовне житло для ВПО на Івано-Франківщині: де можна отримати будинок для тимчасового проживання.

Також Politeka повідомляла, продуктові набори для ВПО у Львові та Франківську: відкрито онлайн-реєстрацію.

Як повідомляла Politeka, підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківській області: з якими цінами мешканцям доведеться мати справу.