У стабілізаційному центрі на Рівненщині завершили повний цикл постевакуаційного супроводу для 28 евакуйованих — люди отримали не лише тимчасовий прихисток, а й комплексну соціальну, психологічну та юридичну підтримку.

Соціальна підтримка на Рівненщині продовжує охоплювати нові категорії населення — у стабілізаційному центрі області завершили постевакуаційний супровід ще 28 людей, які були змушені покинути свої домівки через бойові дії.

Як повідомили в Рівненській обласній військовій адміністрації, евакуйовані отримували в центрі не лише тимчасовий прихисток на перші дні після прибуття. Їм надавали комплексну підтримку, яка включала кілька важливих напрямів.

Що входить до постевакуаційного супроводу

Програма постевакуаційного супроводу передбачає надання тимчасового житла на період адаптації, забезпечення базових потреб — харчування, засобів гігієни, одягу. Окрім цього, фахівці центру допомагають із відновленням документів, оформленням статусу внутрішньо переміщеної особи та призначенням відповідних соціальних виплат.

Психологічна підтримка є окремим важливим складником: із людьми працюють кваліфіковані психологи, які допомагають подолати стрес, спричинений евакуацією та втратою звичного середовища. Також переселенцям надають юридичні консультації щодо прав ВПО, працевлаштування та доступу до медичних послуг.

Загалом через стабілізаційний центр на Рівненщині проходять сотні людей щороку. Кожна група евакуйованих отримує індивідуальний план підтримки — залежно від потреб конкретної родини чи людини. Це дозволяє не просто «перетримати» людей кілька днів, а реально допомогти їм розпочати нове життя в безпечному регіоні.

Як отримати допомогу в стабілізаційному центрі

Евакуйовані особи, які прибувають на Рівненщину, можуть звернутися до стабілізаційного центру безпосередньо через представників обласної військової адміністрації або через волонтерські організації, що супроводжують евакуаційні потяги та автобуси. Центр приймає людей цілодобово, забезпечуючи первинний прихисток одразу після прибуття.

Для отримання повного пакета послуг — зокрема психологічної та юридичної допомоги — потрібно звернутися до адміністратора центру. Жодних спеціальних документів для первинного розміщення не вимагають: достатньо документа, що посвідчує особу, або навіть його копії. Відновленням документів фахівці займаються вже на місці.

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