В стабилизационном центре в Ровенской области завершили полный цикл постэвакуационного сопровождения для 28 эвакуированных — люди получили не только временное убежище, но и комплексную социальную, психологическую и юридическую поддержку.

Социальная поддержка в Ровенской области продолжает охватывать новые категории населения — в стабилизационном центре области завершили постэвакуационное сопровождение еще 28 человек, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий.

Как сообщили в Ровенской областной военной администрации, эвакуированные получали в центре не только временное убежище на первые дни после прибытия. Им оказывали комплексную поддержку, которая включала несколько важных направлений.

Что входит в постэвакуационное сопровождение

Программа постэвакуационного сопровождения предусматривает предоставление временного жилья на период адаптации, обеспечение базовых потребностей — питания, средств гигиены, одежды. Кроме этого, специалисты центра помогают с восстановлением документов, оформлением статуса внутренне перемещенного лица и назначением соответствующих социальных выплат.

Психологическая поддержка является отдельной важной составляющей: с людьми работают квалифицированные психологи, которые помогают преодолеть стресс, вызванный эвакуацией и потерей привычной среды. Также переселенцам предоставляют юридические консультации по правам ВПЛ, трудоустройству и доступу к медицинским услугам.

В целом через стабилизационный центр в Ровенской области проходят сотни людей ежегодно. Каждая группа эвакуированных получает индивидуальный план поддержки — в зависимости от потребностей конкретной семьи или человека. Это позволяет не просто «передержать» людей несколько дней, а реально помочь им начать новую жизнь в безопасном регионе.

Как получить помощь в стабилизационном центре

Эвакуированные лица, прибывающие в Ровенскую область, могут обратиться в стабилизационный центр напрямую через представителей областной военной администрации или через волонтерские организации, сопровождающие эвакуационные поезда и автобусы. Центр принимает людей круглосуточно, обеспечивая первичное убежище сразу после прибытия.

Для получения полного пакета услуг — в частности психологической и юридической помощи — необходимо обратиться к администратору центра. Никаких специальных документов для первичного размещения не требуют: достаточно документа, удостоверяющего личность, или даже его копии. Восстановлением документов специалисты занимаются уже на месте.

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