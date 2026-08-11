Сумской городской совет усиливает сотрудничество с центром занятости, социальными службами и работодателями, чтобы помочь ветеранам, женщинам-ветеранам и их семьям найти работу и успешно вернуться к гражданской жизни.

Помощь для жителей Сумской области расширяется на новые направления — Сумской городской совет объявил об усилении поддержки трудоустройства ветеранов, женщин-ветеранов и членов их семей.

Как сообщает Сумской городской совет, в громаде усиливают межведомственное сотрудничество, чтобы помочь защитникам успешно вернуться к гражданской жизни. Речь идет о координации усилий между центром занятости, социальными службами и местными работодателями.

Во время совещания представители городской власти обсудили механизмы, которые позволят ветеранам быстрее находить работу после возвращения с фронта. Особое внимание уделили ветеранам с инвалидностью, нуждающимся в адаптированных рабочих местах.

Программа предусматривает не только прямое трудоустройство, но и обучение, переквалификацию и консультационное сопровождение. Ветераны смогут получить помощь в составлении резюме, подготовке к собеседованиям и поиске вакансий, соответствующих их навыкам.

Как получить помощь с трудоустройством

Ветераны и члены их семей могут обратиться в Сумской городской центр занятости или в управление социальной защиты населения Сумского городского совета. Для этого необходимо иметь при себе паспорт, идентификационный код, военный билет или удостоверение участника боевых действий, а также документы об образовании.

Специалисты помогут подобрать вакансии с учетом опыта и состояния здоровья, а при необходимости — направят на бесплатное профессиональное обучение. Отдельно прорабатывается возможность финансовой поддержки работодателей, которые трудоустраивают ветеранов.

Ранее Politeka сообщала, помощь для жителей Сумской области за поврежденное обстрелами жилье: как подать заявку на компенсацию.

Также Politeka сообщала, эвакуация из приграничья на Сумщине: телефоны для выезда и как записаться.

Как сообщала Politeka, отключение воды в Сумской области: коммунальщики сообщили, что произошло.