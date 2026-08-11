Выплаты переселенцам на Херсонщине продолжают пересматривать — Главное управление Пенсионного фонда области обнародовало свежие данные о прекращении компенсаций по программе «Прихисток».

Как сообщает медиаплатформа «Вгору» со ссылкой на официальный ответ Пенсионного фонда, в течение 2025–2026 годов выплаты компенсаций за временное размещение внутренне перемещенных лиц приостановили 38 жителям Херсонской области.

Скольким людям прекратили компенсации и по каким причинам

В 2025 году выплат лишились 26 владельцев жилья. Самой распространенной причиной стало прекращение размещения переселенцев — из-за этого компенсации отменили 14 лицам. В 9 случаях выплаты остановили из-за смерти ВПЛ, проживавших в помещениях, еще 3 получателя компенсации умерли.

В первом полугодии 2026 года список пополнился еще 12 жителями Херсонщины. Трое из них потеряли компенсацию из-за прекращения размещения ВПЛ, семеро — из-за смерти переселенцев, двое — из-за смерти самих получателей выплат.

В целом на деоккупированной территории Херсонской области по состоянию на май 2026 года зарегистрировано 48 567 человек со статусом ВПЛ. Выплатами пособия на проживание обеспечены 15 545 переселенцев. В то же время в течение января — мая 2026 года прекратили выплаты пособия 689 людям со статусом внутренне перемещенного лица.

Программа «Прихисток»: что это и как она работает

«Прихисток» — государственная программа, по которой владельцы жилья, бесплатно разместившие у себя переселенцев, получают ежемесячную компенсацию от государства. Размер выплаты зависит от сезона: в отопительный период сумма выше. Выплаты администрирует Пенсионный фонд Украины.

Что делать, если компенсацию прекратили

Если владелец жилья заметил, что выплаты по программе «Прихисток» прекратились, стоит обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда по месту жительства. Для восстановления компенсации необходимо подтвердить факт дальнейшего проживания переселенцев: подать акт обследования жилищных условий, который составляет комиссия органа местного самоуправления. Также можно подать заявление через электронный кабинет на портале ПФУ или обратиться на горячую линию по номеру 0-800-503-753.

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