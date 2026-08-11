За более чем четыре года полномасштабной войны Волынь остается одним из ключевых логистических хабов для гуманитарных грузов из-за рубежа — объемы помощи выросли почти в полтора раза, а структура поставок претерпела кардинальные изменения.

На фоне отключений света в Волынской области гуманитарная помощь для региона приобретает новое значение — за годы войны через область прошли сотни тысяч тонн грузов, а система поставок эволюционировала от стихийных небольших партий до централизованных логистических операций.

С начала полномасштабного вторжения Волынь стала одним из главных коридоров поступления гуманитарной помощи в Украину. Через пункты пропуска «Ягодин» и «Устилуг» везли продукты, лекарства, одежду, средства гигиены, генераторы и автомобили. Часть грузов оставляли в области, остальное направлялось дальше — в Киев, Харьков, Запорожье, Полтаву, Сумы и Житомир.

Как сообщает Суспільне, по данным Волынской таможни, только в 2022 году через область ввезли 304,5 тысячи тонн гуманитарной помощи. Наибольший всплеск пришелся именно на первый год большой войны — тогда мир массово откликнулся на нужды Украины.

От продуктов — к генераторам и внедорожникам

Структура гуманитарных грузов существенно изменилась. В первые месяцы войны преобладали продукты питания, текстиль, медикаменты и предметы быта. После массированных атак России на украинскую энергетику резко возросла потребность в электрогенерирующем оборудовании — генераторы стали одним из самых востребованных видов помощи.

Значительную часть грузов сейчас составляют транспортные средства — преимущественно автомобили повышенной проходимости для нужд военных. Также стабильно высоким остается объем изделий медицинского назначения, рассказала пресс-секретарь Волынской таможни Валентина Черныш.

Централизация вместо стихийности

Всего через волынские пункты пропуска по 125 680 таможенным декларациям в Украину поступило около 478 тысяч тонн гуманитарного груза. Количество деклараций сократилось по сравнению с 2022 годом, однако объемы — выросли. Это свидетельствует о том, что логистика стала более централизованной: вместо многочисленных мелких партий теперь формируют крупные грузы, что экономически выгоднее с учетом цен на топливо.

«Мы понимаем, что со временем усилия доноров тоже исчерпываются. Но нам помогают», — отметила Валентина Черныш. Основным логистическим путем остается Польша, где за годы войны сформировали систему гуманитарных хабов, через которые помощь собирают со всего мира.

Более строгий учет: автоматизированная система с 2024 года

С 1 апреля 2024 года гуманитарную помощь оформляют в автоматизированной системе. Декларативный принцип заменили на более контролируемый — это связано с выявленными случаями злоупотреблений. Таможенники проверяют соответствие данных в декларации фактическому содержимому груза и следят за сроками годности продуктов питания и медицинских изделий.

В отличие от первых месяцев войны, когда гуманитарные грузы оформляли вне очереди из-за огромного потока, сейчас очередей на оформление нет — система работает в штатном режиме.

Как помощь получают на местах

Начальница управления социальных служб для семьи, детей и молодежи Луцкого городского совета Лина Галан рассказала, что пик гуманитарной помощи для Луцкой общины пришелся на 2022 год. Тогда работники управления обслуживали более 200–300 человек ежедневно. В 2023 году помощь продолжала поступать, но в 2024-м ее стало заметно меньше — уменьшилось и количество внутренне перемещенных лиц в области.

В 2026 году управление на постоянной основе получает гуманитарную помощь от благотворительной организации «Детская миссия Украина» — одежду, обувь, предметы домашнего обихода, посуду, детские и развивающие игрушки. Также продолжается сотрудничество с международными партнерами, в частности из Литвы, которые поддерживают проекты для детей.

Красный Крест: более 816 тонн груза

Волынская областная организация Общества Красного Креста Украины с начала полномасштабной войны получила более 816 тонн гуманитарного груза от немецкого и польского Красного Креста. Для приема и хранения обустроили склады в Ковеле, Любомле и Киверцах. К доставке привлекали волонтеров, а для отправки помощи в другие регионы договаривались с «Укрзализныцей» о выделении вагонов.

Глава областной организации Валентина Пришко вспоминает: сначала это были нерегулярные поставки — больше всего нуждались в медицинских аптечках, средствах для бомбоубежищ, продуктах питания и медикаментах. Со временем система обрела стабильность, хотя ресурс международных доноров постепенно сокращается.

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