В Черновцах завершили аварийно-восстановительные работы на магистральном водоводе, который оставил без воды значительную часть города. Специалисты КП «Черновцыводоканал» работали над ликвидацией аварии почти сутки — поврежденный участок железобетонной трубы диаметром 1000 мм полностью заменили.

Как сообщили в Черновицком городском совете, авария на водоводе такого большого диаметра является сложной в ремонте — замена требует демонтажа бетонной конструкции, установки нового сегмента и герметизации стыков. Работы велись непрерывно, чтобы максимально сократить время отсутствия воды в домах черновчан.

Что именно произошло

Повреждение возникло на железобетонном водоводе диаметром 1000 мм — это один из ключевых элементов системы водоснабжения города. Из-за аварии давление в сети существенно упало, а часть потребителей осталась без водоснабжения вообще. Коммунальщики оперативно определили место порыва и начали земляные работы для доступа к поврежденному участку.

Как происходило восстановление

Бригады «Черновцыводоканала» работали в усиленном режиме: после раскопок демонтировали разрушенный сегмент водовода, подготовили основу и смонтировали новый участок. По информации горсовета, после завершения монтажных работ начали постепенное заполнение системы водой — этот процесс требует времени, чтобы избежать гидроударов и новых повреждений.

Когда вода вернется ко всем потребителям

Водоснабжение в Черновцах восстанавливается постепенно — в разных районах города вода появляется не одновременно, поскольку системе нужно время для набора рабочего давления. В «Черновцыводоканале» призывают жителей с пониманием отнестись к ситуации: в течение ближайших часов водоснабжение должно полностью стабилизироваться по всему городу.

На время полного восстановления коммунальщики рекомендуют черновчанам держать дома небольшой запас технической воды, а также по возможности избегать пиковых нагрузок на сеть сразу после появления воды в кранах.