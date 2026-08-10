За время полномасштабной войны самые дешевые тарифы украинских мобильных операторов выросли в несколько раз — абоненты платят вдвое-втрое больше, чем в начале 2022 года, хотя качество связи, по их словам, заметно не улучшилось.

Пока мобильные операторы предупреждают о мошеннических схемах, стоимость их услуг для миллионов абонентов взлетела до рекордных отметок. Как сообщает OBOZ.UA, по состоянию на август самые дешевые тарифы "Киевстар", Vodafone и lifecell стоят в два-три раза дороже, чем в начале 2022 года.

Среднестатистический украинский абонент сегодня отдает за базовый пакет услуг сумму, которая еще несколько лет назад казалась бы абсурдной. И это при том, что качество связи — особенно во время блекаутов — оставляет желать лучшего.

Как изменились тарифы: от 135 до 370 грн

В конце 2021 года самый дешевый тариф предоплаты "Киевстар" стоил 135 гривен на четыре недели. Сейчас минимальный пакет оператора стартует от 370 гривен в месяц — рост почти втрое. Наполнение пакета при этом тоже изменилось: объем мобильного интернета вырос с 15 ГБ до 40 ГБ, количество SMS — со 100 до 300, а вот минуты на звонки в другие сети сократились с 600 до 300.

У Vodafone похожая динамика: до войны один из самых дешевых тарифов стоил 110–125 грн в месяц. Сейчас же абонент, желающий подключить самый доступный пакет, должен выложить 280 грн за четыре недели — более чем вдвое дороже. lifecell тоже не отстает: минимальный тариф вырос со 125 грн/месяц (весна 2022-го) до 270 грн за четыре недели.

Что говорят операторы

В lifecell объясняют: решения о пересмотре цен всегда принимают с учетом экономической ситуации и потребностей сети. "Средства направляют на модернизацию и восстановление поврежденной врагом инфраструктуры, а также на повышение энергоустойчивости сетей", — отметили в компании. "Киевстар" и Vodafone на запрос издания не ответили.

Телеком-аналитик Александр Глущенко признает: операторы просто не успевают одновременно перестраивать десятки тысяч базовых станций под новые реалии. "Они не строились, не проектировались под то, что на них должны быть аккумуляторы на энное количество часов", — констатирует специалист. По его словам, для большинства пользователей голосовая связь сегодня уже артефакт — люди покупают прежде всего доступ к интернету через телефон.

Абоненты жалуются и судятся

Больше всего возмущения у пользователей вызывает даже не само подорожание, а то, как незаметно оно происходит. Многие абоненты узнают о новой цене только после списания средств, когда старый договор уже фактически не действует. Показательным стал судебный иск клиента "Киевстар", который потребовал 5 миллионов гривен моральной компенсации из-за изменения тарифа без предупреждения — дело рассматривал Днепровский апелляционный суд.

Другая абонентка после того, как ее тариф вырос со 175 до 320 гривен без какого-либо предупреждения, просто решила перейти к другому оператору. В компании тогда ситуацию прокомментировали, но клиентку это не убедило остаться.

Как сэкономить на мобильной связи

Если ваш тариф тоже ощутимо подорожал, стоит проверить актуальные предложения всех трех операторов. Самые дешевые пакеты сейчас: "Киевстар" — от 370 грн/месяц (40 ГБ, 300 мин), Vodafone — от 280 грн/4 недели, lifecell — от 270 грн/4 недели. Если вы преимущественно пользуетесь мессенджерами, а не звонками, есть смысл присмотреться к пакетам с меньшим объемом минут — они могут быть дешевле. Также стоит регулярно проверять в приложении оператора, не появились ли новые, более выгодные тарифы — компании время от времени обновляют линейку.

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