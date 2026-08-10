В селе Бартатов Зимноводской громады во Львовской области во второй раз за три дня произошел прорыв водопровода — жители остались без воды как минимум до утра понедельника.

Отключение воды во Львовской области из-за аварии на водопроводе произошло повторно — в селе Бартатов Зимноводской громады второй прорыв водопровода за три дня снова оставил жителей без водоснабжения.

Как сообщает ZAXID.NET, авария произошла в воскресенье, 9 августа. В местной громаде предупредили, что из-за проведения аварийно-восстановительных работ водоснабжение прекратили уже к вечеру того же дня. Восстановить подачу воды планируют в понедельник, однако точное время завершения ремонта пока неизвестно.

Это уже второй масштабный прорыв на водопроводной сети Бартатова за считанные дни. 7 августа в селе повредило главный водопровод диаметром 900 мм — тогда без воды остались сотни домохозяйств. Водоснабжение удалось восстановить утром 8 августа, однако уже на следующий день произошел новый прорыв.

На месте аварии работают ремонтные бригады. По информации громады, специалисты пытаются как можно быстрее ликвидировать повреждение, однако объем работ значительный. Причины повторного повреждения водопровода пока выясняются.

Как узнать о возобновлении водоснабжения

Жителям Зимноводской громады советуют следить за официальными сообщениями сельского совета и коммунальных служб. О точном времени возобновления водоснабжения сообщат дополнительно — ориентировочно это должно произойти в течение 10 августа. На время ремонта жителям рекомендуют сделать необходимый запас воды для питьевых и хозяйственных нужд.

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