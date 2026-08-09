В ночь на 9 августа российские войска нанесли комбинированный удар по Одессе — город остался без электроснабжения, воды и связи. Повреждения энергообъектов ДТЭК оказались серьезными, ремонт потребует времени.

Отключения света в Одесской области 9 августа приобрели новый масштаб — в ночь на воскресенье российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Одессе, повредив энергетические объекты ДТЭК. Город остался без электроснабжения, воды и мобильной связи.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, за ночь оккупанты выпустили по Одессе 11 ракет различных типов — баллистических, противокорабельных и противорадиолокационных — а также около 100 ударных беспилотников. Это одна из самых масштабных атак на регион с начала года.

В компании ДТЭК подтвердили, что в результате обстрела пострадали энергетические объекты. Без света остались жители Приморского, Хаджибейского и Пересыпского районов Одессы, а также часть Одесского района. Обесточенными оказались и объекты критической инфраструктуры. «Повреждения серьезные, ремонт потребует времени. Энергетики всей Одесской области делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение», — подчеркнули в ДТЭК.

По информации начальника Одесской ОВА Олега Кипера, в результате атаки пострадали 8 человек, состояние семерых из них оценивается как средней тяжести — большинство получили осколочные ранения. В двух районах города повреждены и частично разрушены несколько жилых домов, огнем уничтожены и повреждены автомобили жителей.

Вода, связь и трасса на Рени

Из-за обесточивания насосных станций в части Одессы исчезла вода. Также наблюдаются перебои с мобильной связью — операторы работают над восстановлением покрытия. Государственная пограничная служба Украины сообщила об ограничении движения на трассе Одесса — Рени, из-за чего сейчас невозможно добраться до пунктов пропуска на границе с Молдовой. Пограничники рекомендуют учитывать эти ограничения при планировании поездок.

В «Укрэнерго» отметили, что значительная часть Одессы и области остается обесточенной, однако энергетикам уже удалось вернуть питание для 90 тысяч абонентов. Коммунальные службы города работают над ликвидацией последствий атаки в усиленном режиме.

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