В ночь на 8 августа российский беспилотник попал в локомотив пассажирского поезда Сумы — Киев. Из-за последствий массированной атаки ряд рейсов Укрзализныци курсирует с отставанием до 13 часов.

В Сумской области фиксируют перебои с инфраструктурой — после ночной атаки 8 августа беспилотник попал в локомотив пассажирского поезда Сумы — Киев, что вызвало масштабные задержки на железной дороге.

Как сообщает издание «ФАКТ», в результате попадания дрона никто из пассажиров и персонала не пострадал, однако один из вагонов состава получил повреждения. «Железнодорожники работают над тем, чтобы отклонение от графика на этом участке было минимальным», — заявили в Укрзализныце.

Вместе с тем из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры после массированной атаки в ночь на 8 августа целый ряд рейсов по всей стране курсирует со значительным отставанием от расписания. На отдельных направлениях задержка достигает почти 13 часов.

Какие поезда больше всего выбились из графика

По состоянию на утро 8 августа антирекордсменом по продолжительности задержки стал поезд №87/88 Днепр-Главный — Ковель-Пас., который отставал от расписания на 12 часов 51 минуту. Почти столько же — 12 часов 33 минуты — опаздывал рейс №41/42 Днепр-Главный — Львов.

Существенные отклонения зафиксированы и на других маршрутах: поезд №83/84 Львов — Днепр-Главный задерживался на 6 часов 41 минуту, а №23/24 Хелм — Киев-Пас. — на 6 часов 16 минут. Более пяти часов отставания от графика имели рейсы №79/80 Днепр-Главный — Львов и №23/24 Киев-Пас. — Хелм.

Проблемы не обошли и одесское направление: поезд №765/766 Одесса-Главная — Киев-Пас. отставал более чем на четыре часа. Также более четырех часов задерживались рейсы №119/120 Днепр-Главный — Хелм и №119/120 Хелм — Днепр-Главный.

Что известно об атаке на поезд Сумы — Киев

Самым резонансным эпизодом ночной атаки стал удар беспилотника непосредственно по локомотиву пассажирского поезда, курсировавшего по маршруту Сумы — Киев. Это первый за долгое время случай прямого попадания дрона в пассажирский состав Укрзализныци на Сумщине.

Несмотря на повреждение одного из вагонов, железнодорожникам удалось избежать жертв — все пассажиры и бригада остались невредимы. Сейчас специалисты Укрзализныци оценивают масштаб повреждений и работают над скорейшим восстановлением движения по графику.

Как узнать актуальное время прибытия поезда

Пассажирам, чьи рейсы могут быть задержаны, советуют отслеживать оперативную информацию через официальные каналы Укрзализныци: мобильное приложение, Telegram-бот, а также горячую линию компании. Актуальный статус рейса можно проверить по номеру поезда на сайте uz.gov.ua или непосредственно на вокзале.

В случае задержки более 2 часов пассажиры имеют право на бесплатное питание и возмещение стоимости билета — для этого необходимо обратиться к дежурному по вокзалу или начальнику поезда с заявлением.

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