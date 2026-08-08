В Ровенской области во всех 64 территориальных громадах заработали 155 специалистов по сопровождению ветеранов. Они помогают бывшим военным, демобилизованным и семьям погибших с документами, выплатами, лечением и трудоустройством.

Коммунальные тарифы в Ровенской области недавно выросли, однако параллельно в регионе усиливают социальное направление — во всех громадах уже работают 155 специалистов по сопровождению ветеранов. Об этом сообщили в Ровенской областной государственной администрации.

Возвращение с войны к гражданской жизни требует времени и конкретной системной поддержки. Теперь в каждой из 64 территориальных громад Ровенщины есть специально подготовленные специалисты, которые помогают ветеранам, демобилизованным военнослужащим, членам их семей и семьям погибших Защитников и Защитниц.

Сопровождение охватывает широкий спектр вопросов — от восстановления документов до трудоустройства. Специалисты консультируют по оформлению социальных выплат и льгот, организации лечения и реабилитации, а также помогают с поиском работы и даже с открытием собственного дела.

Консультация плюс конкретный план действий

В ОГА подчеркивают: задача специалистов — предоставить информацию и помочь человеку найти конкретный путь решения его проблемы. Каждый специалист прошел соответствующую подготовку и владеет актуальной информацией обо всех доступных программах поддержки.

Отдельное направление работы — выездное оформление документов для военнослужащих, находящихся в госпиталях или дома по состоянию здоровья. Это позволяет получить необходимые услуги без лишних поездок в государственные учреждения.

Психологическая поддержка и центры жизнестойкости

Кроме индивидуального сопровождения, на Ровенщине развивают сеть психосоциальной помощи. В области функционируют 4 центра социально-психологической помощи и 32 центра жизнестойкости. Туда могут обратиться не только ветераны, но и члены их семей, которые также нуждаются в поддержке после возвращения близкого человека с фронта.

Как обратиться к специалисту по сопровождению

Найти контакты специалиста можно в своей территориальной громаде — через сельский, поселковый или городской совет. Также информацию предоставляют в центрах административных услуг (ЦНАП) и непосредственно в Ровенской ОГА. Услуги сопровождения предоставляются бесплатно.

Для получения помощи достаточно обратиться лично или позвонить соответствующему специалисту в своей громаде. Специалист поможет собрать необходимый пакет документов, записаться на прием в нужные учреждения и проконтролирует весь процесс от начала до конечного результата.