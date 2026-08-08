КП «Черновцыводоканал» подало проект нового тарифа на централизованное водоснабжение — стоимость может вырасти сразу на 34,6%. Если исполком горсовета согласует расчеты, платежки черновчан существенно «потяжелеют» уже с января.

В Черновцах готовят очередное повышение тарифа на водоснабжение — уже второе менее чем за год. КП «Черновцыводоканал» направило в исполнительный комитет городского совета проект решения, согласно которому стоимость кубометра воды для населения вырастет с нынешних 63,56 грн до 85,54 грн.

В последний раз цену пересматривали в начале 2026 года — тогда тариф подскочил с 27,9 грн до 63,56 грн за куб, то есть более чем вдвое. До этого стоимость услуги не меняли с 2021 года, и Черновцы оставались городом с одним из самых низких тарифов на воду среди областных центров Буковины.

На сколько и почему дорожает вода

Новое повышение — плюс 21,98 грн на каждом кубометре, или 34,6%. В денежном выражении для среднестатистической семьи из трех человек, потребляющей около 6–7 кубов в месяц, ежемесячная сумма в платежке за водоснабжение вырастет ориентировочно на 130–150 грн.

Коммунальщики объясняют необходимость пересмотра тарифа существенным удорожанием составляющих себестоимости. Как сообщает cvnews.cv.ua со ссылкой на экономически обоснованные расчеты предприятия, электроэнергия для насосных станций подорожала более чем вдвое — с 4,42 грн до 9,52 грн за кВт·ч. Расходы на топливо выросли в 2,5 раза, а фонд оплаты труда увеличился из-за повышения минимальной зарплаты и ставки единого социального взноса.

Действующий тариф покрывает лишь часть расходов

Генеральный директор КП «Черновцыводоканал» Андрей Сайковский подчеркивает, что разница между экономически обоснованным и действующим тарифом уже превысила 200 млн грн. Предприятие фактически работает в режиме хронического недофинансирования, что осложняет ремонт сетей, замену насосного оборудования и ликвидацию аварийных порывов.

Несмотря на то, что проект решения уже обнародован на сайте Черновицкого городского совета, окончательного вердикта исполком еще не вынес — документ должен пройти процедуру общественного обсуждения и утверждения.

Когда ждать новых платежек

Если исполком согласует предложенный тариф, новые цифры в квитанциях черновчане увидят ориентировочно с января 2027 года. Именно этот срок заложен в проекте — новый тариф должен вступить в силу с начала следующего года. До тех пор водоснабжение будет оплачиваться по действующей цене 63,56 грн за кубометр.

Повлияет ли это решение на тариф за водоотведение — пока неизвестно: отдельного проекта по пересмотру этой составляющей коммунальщики пока не подавали.