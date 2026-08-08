В столице создадут новый центр поддержки для вынужденных переселенцев из Добропольской громады. Хаб будет работать по адресу переулок Приладный, 2-А и станет частью сети центров "Добропольщина – сила единства".

Гуманитарная помощь для уязвимых категорий в Киевской области расширяется — для переселенцев из Добропольской громады в столице создадут отдельный хаб поддержки. Соответствующее решение закреплено распоряжением начальника Добропольской городской военной администрации Андрея Бондаренко.

Как сообщает Вільне радіо, новый центр поддержки внутренне перемещенных лиц получил название "Добропольщина – сила единства". Хаб расположат в Киеве по адресу: переулок Приладный, дом 2-А. Когда именно центр заработает, в военной администрации пока не уточнили.

Это уже шестой хаб сети "Добропольщина – сила единства". Сейчас аналогичные центры успешно функционируют в Днепре, Павлограде, Каменском, Шептицком и Одессе. До открытия киевского хаба переселенцы из Добропольщины могли обращаться за помощью на базе Центра жизнестойкости "Мангуш" в столице.

Что известно о ситуации в Добропольской громаде

Ситуация с безопасностью в Добропольской громаде остается крайне сложной. В июле из-за постоянных обстрелов российской армии местные жители были вынуждены самостоятельно хоронить погибших под открытым небом — у дорог и возле церкви. Ритуальные службы больше не могут заезжать в город из-за угрозы ударов.

Гражданская инфраструктура Доброполья практически разрушена: закрылись магазины, отсутствуют врачи. Зарядить телефоны и постирать вещи люди могут только в местном "пункте несокрушимости". Именно поэтому открытие хабов в других городах Украины критически важно для вынужденных переселенцев.

Какую помощь можно получить в хабе

Центры сети "Добропольщина – сила единства" предоставляют переселенцам гуманитарную, консультационную и социальную поддержку. Речь идет о выдаче продуктовых наборов, средств гигиены, одежды, а также помощи в оформлении документов, поиске жилья и трудоустройстве. Точный перечень услуг киевского хаба должны объявить в ближайшее время.

Также напомним, что в Добропольской громаде еще 195 владельцам разрушенного из-за войны жилья согласовали жилищные сертификаты по программе "єВідновлення". Большинство решений приняли на основании технических отчетов, часть — после дистанционного обследования домов.

Ранее Politeka сообщала, подорожание проезда в Киевской области: какая стоимость уже установлена.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Киевской области на 7 августа: где следует быть готовыми к длительным неудобствам.