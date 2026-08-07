В Ровно утром 7 августа из-за повреждения водопровода временно прекратили водоснабжение на шести улицах. Коммунальщики уже работают над ликвидацией аварии.

Коммунальные тарифы в Ровенской области остаются в центре внимания — на этот раз жители Ровно столкнулись с другой коммунальной проблемой: из-за аварии на водопроводе часть улиц города осталась без водоснабжения.

Как сообщает «Ровнооблводоканал», повреждение водопровода произошло утром 7 августа. С 10:30 специалисты прекратили подачу воды для жителей сразу шести улиц. На месте аварии уже работает ремонтная бригада.

Воды нет по таким адресам:

ул. Нила Хасевича;

ул. Небесной Сотни, 34;

ул. Привокзальная, 1, 3А и 3Б;

ул. Григория Сковороды;

ул. Барона Штейнгеля;

ул. Жолио-Кюри.

Коммунальщики заверяют, что прилагают все усилия, чтобы устранить аварию в кратчайшие сроки. О точном времени возобновления водоснабжения пока не сообщают — о завершении ремонта жителей проинформируют дополнительно.

Где взять питьевую воду, пока идет ремонт

Пока коммунальщики ликвидируют повреждение, ровенчанам советуют заранее позаботиться о запасе воды для бытовых нужд. Если же срочно нужна питьевая вода, ее можно заказать через диспетчерскую службу «Ровнооблводоканала».

Для заказа питьевой воды звоните по номерам: (0362) 62-32-15 или 050 375 40 70.

На предприятии просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам — аварийно-восстановительные работы необходимы для обеспечения стабильной работы водопроводной сети города.