ПриватБанк начал требовать от клиентов телефонный звонок для подтверждения денежных переводов между картами. Оператор задает несколько вопросов и сверяет паспортные данные — без этого транзакция не пройдет.

Банки усиливают контроль за карточными операциями по всей Украине — теперь для обычного перевода с карты на карту может потребоваться личный звонок в кол-центр. Как сообщает УНИАН, корреспондент издания на собственном опыте проверил, как работает новая система верификации в ПриватБанке.

При попытке перевести несколько тысяч гривен через "Приват24" система предложила самостоятельно позвонить на горячую линию для подтверждения транзакции. В кол-центре сбросили вызов, автоматически перезвонили и попросили дождаться соединения с оператором.

Во время разговора сотрудник банка сверил анкетные данные: пришлось назвать полное имя, дату рождения и орган, выдавший паспорт. После этого оператор задал три вопроса: сообщали ли вы свои данные и ПИН-код от карты посторонним лицам, переходили ли вы по ссылке в интернете для совершения транзакции, занимаетесь ли вы или получатель онлайн-торговлей.

В кол-центре ПриватБанка подчеркнули: усиление контроля не связано с новыми требованиями НБУ. "Банк проводит проверку, поскольку участились мошеннические схемы. Это не носит постоянного характера", — пояснил оператор. При этом четкой суммы, после превышения которой вас ждет разговор с банком, не существует — позвонить могут заставить даже при транзакции на 1 гривну.

Что говорят финансовые аналитики

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии УНИАН пояснил: подобные проверки ожидают тех украинцев, с карт которых проводятся нехарактерные операции. "У каждого банка есть своя процедура финмониторинга, по которой он может признать любую операцию подозрительной. Существует общий порог в 50 тысяч гривен в месяц, но вопросы могут возникать и при значительно меньшей сумме", — отметил эксперт.

Среди нехарактерных операций — оплата обучения, покупка товара или погашение долга, если ранее такие транзакции с этой карты не проводились. Ключевая цель банков — борьба с дроперами (финансовыми мулами), то есть лицами, которые передают свои банковские счета другим для отмывания денег. По словам Шевчишина, Нацбанк расширил перечень операций, которые могут вызвать подозрения и требуют дополнительной проверки.

Как не стать жертвой мошенников

Аналитик обращает внимание на важную деталь: в данном случае клиент сам звонил на горячую линию. Если же "банк" звонит вам первым — это почти наверняка мошенники. "За звонком из банка могут скрываться злоумышленники. Инициатором звонка не выступает сам банк, это очень важная деталь", — подчеркнул Шевчишин.

Специалист советует: ни в коем случае не сообщайте кодовые слова, ПИН-код, CVV-код или другую конфиденциальную информацию о банковской карте. Во время верификации достаточно подтвердить личность и объяснить суть операции — этих данных банку вполне достаточно.

В мае 2026 года НБУ применил санкции к одному банку и девяти небанковским финансовым учреждениям за нарушение требований финансового мониторинга. Две компании получили самые большие штрафы — по 135,15 млн грн каждая.

Ранее Politeka сообщала, НБУ определил 16 признаков для блокировки платежей: какие переводы украинцев под угрозой.

Также Politeka сообщала, помощь на ребенка и "єЯсла" перевели на "Дія.Картку": названы банки для оформления.