Херсонский водоканал официально инициировал процедуру пересмотра тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение. Как сообщает издание «Кавун.City», предприятие уже направило местным властям экономически обоснованные расчеты новой стоимости услуг. Окончательное решение теперь — за органами местного самоуправления.

Пересмотр коммунальных тарифов — общенациональный тренд этого лета. В Министерстве развития громад и территорий заявили, что до 20 августа все водоканалы страны обязаны подать расчеты экономически обоснованных тарифов. Каждая громада самостоятельно будет решать: повышать цены, оставлять без изменений или компенсировать разницу из местного бюджета.

Почему тарифы растут по всей стране

Главная причина — действующие тарифы покрывают лишь около 70% фактических расходов водоканалов. За последние годы существенно выросла стоимость электроэнергии, топлива, реагентов для очистки воды, а также заработная плата работников. Без пересмотра цен предприятия рискуют перейти на почасовую подачу воды, сократить ремонтные бригады и уменьшить объемы обслуживания сетей.

В ряде украинских городов новые тарифы уже заработали с 1 августа. Во Львове общая стоимость водоснабжения и водоотведения выросла с 25,88 до 56,38 гривни за кубометр — более чем вдвое. В Полтаве суммарный тариф с НДС достиг 83,71 гривни за кубометр: водоснабжение — 39 гривень, водоотведение — 30,76 гривни.

Какие цифры обсуждают в других регионах

В Киеве «Киевводоканал» предлагал повысить тариф почти до 89 гривень за кубометр, однако КГГА это предложение отклонила. Вместо этого столичные власти планируют установить цену на уровне 63,79 гривни — именно столько еще в 2024 году утвердила НКРЭКУ. В Одессе городская военная администрация выступает против тарифа свыше 100 гривень и настаивает на пределе в 65 гривень за кубометр.

Решения об одновременном повышении тарифов по всей стране нет. Каждая громада принимает его самостоятельно, учитывая финансовое состояние водоканала и возможности местного бюджета. В Херсоне ситуация может отличаться от других городов — регион регулярно страдает от обстрелов и повреждений инфраструктуры, что напрямую влияет на себестоимость услуг.

Как узнать новый тариф в Херсоне

После того как местные власти рассмотрят предложение водоканала, решение о новых тарифах должно быть опубликовано на официальном сайте Херсонского городского совета. Окончательные цифры также появятся в платежках потребителей. До момента принятия решения действуют текущие тарифы — никаких дополнительных начислений «задним числом» законодательство не предусматривает.