В Могилеве-Подольском планируют почти вдвое повысить тариф на воду. Коммунальное предприятие «Водоканал» обнародовало проект, согласно которому общий тариф может достичь 86,84 грн за кубометр.

Тарифы на коммунальные услуги в Винницкой области продолжают пересматривать — на этот раз изменения коснутся Могилева-Подольского, где местный водоканал инициировал почти двукратное повышение стоимости водоснабжения и водоотведения.

Как сообщает издание «Могилів-Подільський Online», коммунальное предприятие «Водоканал» обнародовало проект новых тарифов. Действующие расценки, которые не менялись с 2019 года, уже не покрывают фактические затраты на оказание услуг — нынешний тариф обеспечивает лишь 36,6% от реальной себестоимости.

Предприятие предлагает установить такие плановые тарифы: централизованное водоснабжение — 37,22 грн за кубический метр (с НДС), централизованное водоотведение — 49,62 грн за кубический метр (с НДС). В случае утверждения общий тариф составит 86,84 грн за кубометр. Для сравнения: действующий тариф для населения — около 45 грн за кубометр.

Основную долю в структуре себестоимости — 74,8% — составляют расходы на заработную плату работников. Кроме того, за последние годы существенно выросли расходы на электроэнергию, горюче-смазочные материалы и сырье, необходимое для очистки воды.

В «Водоканале» подчеркивают: тариф для населения в Могилеве-Подольском не пересматривался с 2019 года, тогда как в других громадах Винницкой области его уже неоднократно корректировали. Фактически город оказался в ситуации, когда цена услуги годами оставалась замороженной, а расходы предприятия неуклонно росли.

Что делать потребителям

Окончательное решение по новым тарифам будет принимать исполнительный комитет Могилев-Подольского городского совета. До утверждения проект должен пройти общественное обсуждение, во время которого жители могут подать свои замечания и предложения. Следить за ходом рассмотрения можно на официальном сайте городского совета и в официальных сообщениях КП «Водоканал».

Если новые тарифы утвердят, среднестатистическая семья из трех человек, потребляющая около 6-7 кубометров воды в месяц, будет платить примерно 520-610 грн вместо нынешних 270-315 грн. Рост — существенный, однако водоканал аргументирует его необходимостью поддерживать систему водоснабжения в рабочем состоянии.

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