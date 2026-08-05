Из-за ночной массированной атаки России на Киевскую область пострадала железнодорожная инфраструктура. Пригородные поезда в Винницу и Козятин курсируют со значительными задержками — один из рейсов опоздал более чем на два с половиной часа.

Движение пригородных поездов в Винницкой области оказалось под ударом — из-за ночной массированной атаки РФ на Киевскую область повреждена железнодорожная инфраструктура, что вызвало серьезные задержки рейсов в Винницу и Козятин. Об этом сообщили в "Укрзализныце".

В ночь на 5 августа российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киевской области. Под атаку попала логистическая инфраструктура в Броварском районе — там произошел обрыв контактного провода, из-за чего движение поездов пришлось временно остановить. Пассажиров и работников железной дороги эвакуировали в укрытия.

Какие поезда задерживаются

Больше всего пострадал рейс №6201 сообщением Фастов — Козятин. Из-за обрыва контактной сети он задержался на станции Попельня на 2 часа 35 минут. Только после завершения аварийно-восстановительных работ поезд смог продолжить движение по маршруту.

Из-за этой задержки с опозданием также отправились пригородные поезда №6303 Козятин-1 — Винница и №6306 Винница — Козятин-1. Точное время их отправления уточняется, пассажирам советуют следить за объявлениями на вокзалах.

Человеческие потери и последствия

Как сообщает издание "20 хвилин", во время атаки погибли люди. На железнодорожной платформе станции "Квитнева" в Броварском районе обнаружили тела погибших — они лежали вдоль путей. В "Укрзализныце" выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Движение поездов восстанавливают постепенно — по мере завершения работы оперативных служб на месте удара. Перевозчик подчеркивает, что график может меняться, поэтому пассажирам стоит учитывать возможные задержки при планировании поездок.

Что делать пассажирам

В "Укрзализныце" рекомендуют пассажирам, планирующим поездки в направлении Винницы и Козятина, внимательно следить за объявлениями на вокзалах и в официальных каналах перевозчика. В случае значительных задержек можно обратиться к дежурному по станции или на горячую линию "Укрзализныци" для уточнения актуального графика движения.

Ранее Politeka сообщала, часть Винницы останется без водоснабжения: список улиц и микрорайонов.

Также Politeka сообщала, дефицит продуктов в Винницкой области: украинцам рассказали о проблемах.

Как сообщала Politeka, денежная компенсация за коммунальные услуги в Виннице: стало известно, как получить помощь.