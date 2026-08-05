У Вінниці 5 серпня частина міста майже на добу залишиться без водопостачання — комунальники проводять масштабний ремонт водогону. У кількох мікрорайонах знизять тиск води.

Графіки відключення світла у Вінницькій області 5 серпня діятимуть багато годин поспіль, а тепер мешканців обласного центру чекає ще одне випробування — частина Вінниці майже на добу залишиться без водопостачання через масштабний ремонт водогону.

Як повідомляє відділ оперативного реагування «Цілодобова варта», із 10:00 5 серпня до 10:00 6 серпня без води залишиться вулиця Зарічна. Місцевим жителям радять завчасно зробити запас — відключення триватиме 24 години.

Крім повного відключення, у низці мікрорайонів і населених пунктів очікується суттєве зниження тиску води. За даними «Вінницяоблводоканалу», це торкнеться масиву Князів Коріатовичів, мікрорайонів Поділля, Слов'янка, Вишенька, Академічний, Корея, П'ятничани та Пирогово. Також зі зниженим тиском вода подаватиметься на вулицю Івана Богуна, у Стрижавку та Агрономічне.

Одночасно 5 серпня бригади водоканалу проводитимуть ремонтні роботи ще за п'ятьма адресами у Вінниці: на перехресті вулиць Брацлавської та Олександра Довженка, на вулицях Юрія Клена (18), Магістратській (9), Генерала Арабея (7) та Привокзальній (94). У цих районах також можливі тимчасові перебої з водопостачанням.

Де ще не буде гарячої води та світла

У «Вінницяміськтеплоенерго» попередили про тимчасове припинення гарячого водопостачання за адресами: вулиця Варшавська, 31 та 33, а також вулиця Стельмаха, 11 та 13.

Не оминуть ремонти й електромережі. «Вінницькі міські електромережі» повідомили про планові відключення світла на вулицях Магістратській, Кропивницького, Князів Коріатовичів, Олега Антонова, Липовецькій, Чернігівській, Кальницькій, а також у провулках Цегельному та Заміському.

Що робити мешканцям

«Вінницяоблводоканал» рекомендує мешканцям завчасно подбати про запаси питної та технічної води — особливо тим, хто живе на вулиці Зарічній, де водопостачання буде повністю перекрито на 24 години. Варто наповнити відра, каструлі та пластикові бутлі ще до 10:00 5 серпня. Для мешканців районів зі зниженим тиском вода може йти слабким потоком, тому краще також зробити мінімальний запас.

Громадський транспорт у Вінниці курсує у штатному режимі, а підготовка теплового господарства до опалювального сезону триває за графіком, запевнили в «Цілодобовій варті».

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