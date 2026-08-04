Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві доступна безоплатно та спрямована на покриття базових потреб населення.

У Києві стартувала програма гуманітарної допомоги для пенсіонерів, спрямована на підтримку літніх мешканців і внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.

Ініціатива передбачає видачу одягу, взуття та засобів гігієни для людей, які опинилися у складних життєвих умовах. Охоплення охоплює переселенців, багатодітні родини, осіб з інвалідністю та громадян старшого віку.

Пункти видачі працюють у різних районах столиці, зокрема в Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському. Локації розміщені на вулицях Ломоносова, Харківському шосе, Закревського, Курнатовського, Озерній, Цитадельній, Ярославській, Гната Юри, Повітрофлотському проспекті та проспекті Перемоги.

Додатково територіальні центри соціального обслуговування надають продукти тривалого зберігання й базові побутові товари. Звернутися можна особисто або за телефоном.

Фахівці зазначають, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві доступна безоплатно та спрямована на покриття базових потреб населення. Для оформлення радять мати документи, які підтверджують соціальний статус отримувача.

Організатори закликають не відкладати звернення, аби уникнути черг і швидше отримати підтримку. У планах — розширення мережі пунктів та залучення нових категорій громадян.

Інформацію про адреси й контакти можна отримати в територіальних центрах або через міські офіційні ресурси. Програма продовжує роботу, забезпечуючи необхідну підтримку мешканцям столиці.

Джерело: Ukrainian.City

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