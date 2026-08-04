Безкоштовне житло для ВПО в Київській області пропонують в різних локаціях.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області залишається доступним завдяки новим пропозиціям від власників квартир і приватних будинків, які готові безоплатно прихистити людей, що були змушені залишити свої домівки через війну, пише Politeka.net.

Для переселенців відкриті кілька варіантів розміщення з різними умовами проживання.

Наразі охочі можуть обрати окремі кімнати або цілі будинки, обладнані всім необхідним для повсякденного життя. Перед заселенням рекомендують заздалегідь обговорити з господарями термін перебування, побутові питання та можливі додаткові витрати.

Одна з актуальних пропозицій розташована у Києві на вулиці Осінній. Самотній жінці з дитиною готові надати окрему кімнату у двокімнатній квартирі. Помешкання мебльоване, оснащене побутовою технікою, має два санвузли та простору кухню-вітальню. Орендну плату не стягують, однак майбутній мешканці необхідно компенсувати половину вартості комунальних послуг. Поруч працюють школи та дитячі садки.

Ще один варіант доступний у селі Макіївка Білоцерківського району. Власники пропонують будинок із меблями, газопостачанням, водою, інтернетом, необхідною технікою та альтернативним опаленням. Оплачувати потрібно лише комунальні послуги. Водночас господарі просять допомагати 72-річному пенсіонеру у повсякденних справах.

Крім того, безкоштовне житло для ВПО в Київській області пропонують і у Вишгородському районі. Там доступна окрема кімната у сільському будинку для самотньої жінки віком від 50 до 60 років. Оселя забезпечена всім необхідним, а від майбутньої мешканки очікують лише посильної допомоги літній господині.

Перед переїздом фахівці радять уважно перевірити умови проживання, уточнити можливий термін перебування та переконатися, що оголошення залишається актуальним. Перелік доступних варіантів регулярно оновлюється, тому із зверненням до власників краще не зволікати.

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