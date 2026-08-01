Підвищення тарифів на комунальні послуги в Києві може стати реальністю вже найближчими тижнями, адже для столиці прогнозують зміну вартості централізованого водопостачання та водовідведення, пише Politeka.net.

За попередніми оцінками, нові розцінки можуть запровадити з серпня або 1 вересня. Зараз мешканці сплачують 30,38 гривні за кубометр: 16,16 гривні становить водопостачання, ще 14,22 гривні — водовідведення.

Водночас затверджений показник уже складає 63,79 гривні за кубометр. Саме таку суму Національна комісія погодила ще у 2024 році. Раніше «Київводоканал» пропонував встановити ще вищий рівень — 88,90 гривні.

Якщо рішення набуде чинності, сім'я із трьох осіб може витрачати на оплату води приблизно на 200–300 гривень більше щомісяця. Остаточний розмір залежатиме від фактичного споживання.

Експерти зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Києві відбувається одночасно зі змінами в інших громадах країни. Після передачі повноважень органам місцевого самоврядування багато міст уже переглянули розцінки або готуються зробити це найближчим часом.

Так, у Чернівцях кубометр води коштує 63,2 гривні, у Полтаві із серпня планують застосовувати тариф 83,71 гривні, у Білій Церкві його можуть збільшити до 95,10 гривні, а у Львові він становитиме 56,38 гривні.

Найвищі показники наразі зафіксовані в Умані, де споживачі платять 158,33 гривні за кубометр. До переліку населених пунктів із високими розцінками також входять Бородянка, Обухів, Павлоград і Бердичів.

Фахівці пояснюють перегляд необхідністю покриття реальних витрат підприємств. В Асоціації міст України наголошують, що водоканали тривалий час працювали за економічно необґрунтованими цінами, через що накопичили значні борги, насамперед за електроенергію.

Остаточне рішення щодо запровадження нової вартості у столиці мають ухвалити після завершення всіх необхідних процедур та офіційного затвердження.

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