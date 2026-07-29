У Київській області 30 липня запроваджуються планові графіки відключення світла, які охоплять низку населених пунктів.

Жителів Київської області попередили про планові графіки відключення світла які запровадять 30 липня, повідомляє Politeka.net.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Київські регіональні електромережі буде проводити профілактичні роботи. Саме тому запроваджено графіки відключення світла в Київській області на 30 липня.

30.07.2026 року з 08:30 до 20:00 години у селі Вовчків без електрики надовго залишаться окремі будинки на вулицях:

Космонавтів — 39

Лісова — 43, 43/1, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

Лугова — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 35, 36, 37, 38, 5, 7, 8, 9

Лугова — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 35, 36, 37, 38, 5, 7, 8, 9 Молодіжна — 5

Переяславська — 14, 18, 2, 20, 22

Поліська — 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 4

Українки Лесі — 1, 10, 2В, 39.

Також вимикатимуть світло в селі Гребля, проте обмеження триватимуть з 08:30 до 20:00 години лише за такими адресами:

Польова

Миру — 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Нова — 7

Шевченка Тараса — 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 28А, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 56-А, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 72, 74, 78, 8, 80, 80А, 82, 84, 86, 86А, 88

30 липня ремонтні бригади працюватимуть з 08:30 до 20:00 у селі Гайшин. У Гайшині відключення електроенергії заплановані на вулицях:

Гайова — 47

Набережна — 10, 12, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 32А, 34, 36, 38, 4, 42, 44, 46, 6, 8

Переяслівська — 19, 35

Покровська — 10, 12, 13, 14, 14А, 14В, 16, 17-Д, 18А, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29-б, 4

Покровського — 17

Польова — 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 66А, 68, 70

Садова — 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 6, 9

Стаднійчука Івана — 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 3 А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 43, 45, 47, 6, 7, 8

Шевченка Тараса — 1, 1/1.

Графіки відключення світла в Київській області на 30 липня будуть тривати в селі Дем’янці. Обмеження триватимуть через планові роботи в електромережах. Світло зникне на таких вулицях:

Ганзі Володимира — 10, 10А, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 21/1, 25, 27, 29, 3, 31, 37, 39, 4, 41А, 41Б, 47, 49, 5, 51, 53, 6, 7, 7А, 9

Захисників України — 20, 22, 22А, 22Б, 22Г, 22Ї, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 29, 29А, 33, 33А, 39, 40Б, 55, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 70/1, 72, 74, 78, 78/1/2, 7Б, 84

Молодіжна — 1, 3, 4, 6

Озерна — 1, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 24а, 25, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 35/2, 36, 37, 38, 39, 39А, 4, 41, 42, 43, 5, 6, 7, 8, 9

Партизанська — 1, 10, 11, 11А, 14, 15, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 31Б, 33, 33А, 35, 37, 39, 41, 43, 45/1, 46, 47, 47А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57/1, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69А, 7, 8, 9

Слави

Центральна — 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/1, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29Б, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 5, 52, 6, 61, 7, 8, 9А

Шкільна — 1, 10, 12, 14, 15, 15А, 16, 17, 19а, 20, 23, 24, 25, 26, 26/а, 27, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 35, 37А, 38, 4, 40, 42, 43, 44, 45, 45 Б, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62

пров. Кучеренка — 78/1.

Джерело: Переяславська територіальна громада.

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