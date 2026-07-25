Кілька категорій можуть претендувати на грошову допомогу для пенсіонерів та ВПО в Київській області.

Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО у Київській області стала доступною для нових заявників у Білій Церкві, повідомляє Politeka.net.

Із 15 липня відкрито реєстрацію на програму фінансової підтримки, яку реалізує Агентство ООН у справах біженців (UNHCR Ukraine).

Розмір виплат залежить від категорії отримувачів. За три місяці учасники програми можуть отримати від 10 800 до 12 300 гривень.

Подати заявку мають право внутрішньо переміщені особи, які евакуювалися з небезпечних територій протягом останніх 45 днів, громадяни, що змінили місце проживання від 46 днів до шести місяців тому, а також українці, які повернулися до свого постійного місця проживання з інших регіонів або з-за кордону не більше року тому.

Для окремих категорій заявників передбачені додаткові вимоги. Зокрема, середньомісячний дохід на одного члена родини не повинен перевищувати 8 300 гривень. Під час розгляду звернень також враховують склад домогосподарства, соціальний статус, житлові умови та інші критерії вразливості.

Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО у Київській області становить 12 300 гривень для людей, які нещодавно евакуювалися із зон бойових дій, переселенців, що змінили місце проживання протягом останніх шести місяців, а також громадян, чиє житло постраждало від обстрілів за останні 45 днів. Для українців, які повернулися до свого місця проживання протягом останнього року, передбачена виплата 10 800 гривень.

Реєстрацію проводить благодійний фонд «Право на захист». Подати документи можна у Центрі підтримки внутрішньо переміщених осіб у Білій Церкві на проспекті Незалежності, 34. Прийом заявників здійснюють у порядку живої черги.

Для оформлення необхідно надати паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідку ВПО або інший документ, що підтверджує переміщення, свідоцтва про народження дітей, реквізити банківського рахунку у форматі IBAN, а за потреби — документи, що підтверджують інвалідність, опікунство чи інші обставини.

Організатори звертають увагу, що під час реєстрації мають бути присутні всі члени домогосподарства. Для маломобільних людей і дітей віком до трьох років передбачено окремий порядок оформлення за умови надання підтверджувальних документів.

Джерело: UNHCR Ukraine

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