Несколько категорий могут претендовать на пособие для пенсионеров и ВПЛ в Киевской области.

Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Киевской области стала доступна новым заявителям в Белой Церкви, сообщает Politeka.net.

С 15 июля открыта регистрация на программу финансовой поддержки, которую реализует Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR Ukraine).

Размер выплат зависит от категории получателей. За три месяца участники программы могут получить от 10800 до 12300 гривен.

Подать заявку имеют право внутренне перемещенные лица, которые эвакуировались с опасных территорий за последние 45 дней, граждане, сменившие место жительства от 46 дней до шести месяцев назад, а также украинцы, вернувшиеся к своему постоянному месту жительства из других регионов или из-за границы не более года назад.

Для отдельных категорий заявителей предусмотрены дополнительные требования. В частности, среднемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать 8300 гривен. При рассмотрении обращений также учитывают состав домохозяйства, социальный статус, жилищные условия и другие критерии уязвимости.

Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Киевской области составляет 12 300 гривен для людей, которые недавно эвакуировались из зон боевых действий, переселенцев, изменивших место жительства в течение последних шести месяцев, а также граждан, чье жилье пострадало от обстрелов за последние 45 дней. Для украинцев, вернувшихся в свое место жительства в течение последнего года, предусмотрена выплата 10 800 гривен.

Регистрацию проводит благотворительный фонд «Право на защиту». Подать документы можно в Центре поддержки внутренне перемещенных лиц в Белой Церкви на проспекте Независимости, 34. Прием заявителей осуществляется в порядке живой очереди.

Для оформления необходимо предоставить паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, справку ВПЛ или другой документ, подтверждающий перемещение, свидетельства о рождении детей, реквизиты банковского счета в формате IBAN, а при необходимости документы, подтверждающие инвалидность, опекунство или другие обстоятельства.

Организаторы обращают внимание, что при регистрации должны присутствовать все члены домохозяйства. Для маломобильных людей и детей младше трех лет предусмотрен отдельный порядок оформления при условии предоставления подтверждающих документов.

Источник: UNHCR Ukraine

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