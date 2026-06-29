Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области направлена ​​на усиление социальной защиты уязвимых групп и покрытие базовых потребностей.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области предусматривает единовременную выплату 1500 гривен для определенных категорий населения по правительственной программе поддержки , передает Politeka.

Кабинет Министров Украины утвердил постановление №341 от 18 марта 2026 года. Документ определяет механизм разового начисления социальных доплат отдельных групп граждан.

Процедура осуществляется автоматически. Подача заявлений или дополнительных обращений не предусмотрена.

Право на получение средств будет иметь лица, которым уже назначено пенсионное обеспечение или государственные социальные выплаты. Общий уровень дохода не может превышать 25 950 гривен, что соответствует десяти прожиточным минимумам для нетрудоспособных лиц.

В перечень включены пенсии по возрасту, инвалидности, потере кормильца, а также выплаты за выслугу лет и специальные надбавки. Отдельно учитываются государственные служащие, работники местного самоуправления, ученые и военнослужащие.

Дополнительно поддержка охватывает пострадавших из-за аварии на ЧАЭС, семьи погибших или пропавших без вести защитников Украины. Для этих категорий сумма предоставляется вне зависимости от размера основного обеспечения.

Также в список входят внутренне перемещенные лица, малообеспеченные домохозяйства, люди без права на пенсию, опекуны и граждане, ухаживающие за лицами с инвалидностью. Отдельно учтены одинокие матери, многодетные семьи и родители тяжелобольных детей.

В случае соответствия нескольким критериям выплата назначается только по одному основанию согласно правилам программы.

В рамках инициативы Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области направлена ​​на усиление социальной защиты уязвимых групп и покрытие базовых потребностей в апреле 2026 года. Получателям советуют проверять поступление средств через банки или электронные сервисы.

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