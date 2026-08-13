Кировоградский областной совет обнародовал проект решения о повышении тарифов на водоснабжение и водоотведение для населения. Новая стоимость кубометра воды может вырасти с 45,97 до 103,43 гривны.

Коммунальные тарифы в Кировоградской области продолжают расти — после подорожания света очередь дошла до воды. Кировоградский областной совет обнародовал проект решения о повышении тарифов на водоснабжение и водоотведение для населения, инициированный водоканалом "Днепр-Кировоград".

Как сообщает издание FORMAT, документ уже опубликован на официальном сайте облсовета. Если депутаты примут решение на ближайшей сессии, жителям Кировоградщины придется платить за воду значительно больше.

На сколько вырастет тариф

Согласно проекту, новые тарифы для населения составят: водоснабжение — 50,24 грн за кубометр (60,29 грн с НДС), водоотведение — 35,95 грн за кубометр (43,14 грн с НДС). В общей сложности потребители будут платить 103,43 грн за куб воды.

Сейчас действующий тариф составляет 45,97 грн за кубометр водоснабжения и водоотведения вместе. Таким образом, стоимость вырастет более чем вдвое — сразу на 57,46 грн.

Напомним, полномочия регулировать тариф для "Днепр-Кировоград" ранее передали от Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Кировоградскому областному совету. Еще в июне водоканал обратился в облсовет по поводу пересмотра стоимости услуг.

Компенсации для уязвимых категорий

В проекте решения облсовет также будет рекомендовать областной военной администрации и органам местной власти разработать механизм компенсаций для поддержки социально уязвимых категорий граждан из-за подорожания воды. О том, какими именно будут эти компенсации и кто сможет на них претендовать, пока не сообщается.

Когда заработают новые цены

Новые тарифы вступят в силу только после того, как проект решения будет принят на сессии Кировоградского областного совета. Дата проведения сессии пока не объявлена, так что у потребителей есть время подготовиться к изменениям.

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