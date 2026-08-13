Общины Херсонской области не прекращают работу с семьями, которые смогли выехать с временно оккупированных территорий. Особое внимание — семьям с детьми, которые нуждаются не только в материальной, но и в психологической и социальной поддержке после пережитого.

Как сообщает Херсонская областная государственная администрация, представители Чаплинского поселкового совета на днях посетили семьи с детьми, которые нашли убежище в общине после возвращения из оккупации. Должностные лица пообщались с родителями, узнали о насущных потребностях и обозначили дальнейшие шаги поддержки.

Чаплинская община — одна из тех, что на Херсонщине системно занимается сопровождением возвращенных семей. Речь идет не о разовой акции, а о постоянном мониторинге состояния семей: хватает ли продуктов, есть ли доступ к медицине, устроены ли дети в школы или детские сады, нужна ли психологическая помощь.

Какую помощь получают семьи

По информации ОГА, общины Херсонщины предоставляют семьям комплексную поддержку. Это и гуманитарные наборы — продукты питания, средства гигиены, одежда для детей, — и содействие в оформлении документов, которые часто были утеряны или остались на оккупированной территории. Отдельное направление — помощь в трудоустройстве взрослых членов семьи.

Особый акцент делается на детях. Для них организуют консультации психологов, привлекают к внешкольным занятиям и кружкам, чтобы помочь адаптироваться к новой среде после жизни в оккупации. По словам представителей Чаплинского поселкового совета, за каждой семьей закреплен социальный работник, который регулярно поддерживает связь.

Как получить помощь семьям с детьми

Если ваша семья вернулась с временно оккупированной территории и нуждается в поддержке, обращайтесь в ближайший поселковый или городской совет по месту пребывания. При себе нужно иметь документы, удостоверяющие личность (при наличии), и свидетельства о рождении детей. Если документы утеряны — социальные работники помогут с их восстановлением.

Также можно обратиться на горячую линию Херсонской ОГА или в управление социальной защиты населения в вашем районе. Специалисты проконсультируют по доступным программам помощи, оформлению статуса ВПО и соответствующих выплат.