В Боратинской громаде возле Луцка 11 и 12 августа запланированы отключения электроэнергии — без света останутся жители двух сел.

В Волынской области плановые отключения затронут села возле Луцка — в Рованцах и Ратневе Боратинской громады электроэнергию будут отключать 11 и 12 августа с 9:00 до 17:00.

Как сообщили в телеграм-канале Боратинской громады, ЧАО «Волыньоблэнерго» проводит плановые ремонтные работы на электросетях. Об этом также написал konkurent.ua. Из-за ремонта жителям двух сел придется на двое суток остаться без света.

График отключений на 11 августа

В понедельник, 11 августа, с 09:00 до 17:00 электроснабжение прекратят в двух населенных пунктах. В Рованцах обесточат улицы Успешную, Василия Стуса и Свободы. В Ратневе без света останутся жители улиц Заречной и Мира.

График отключений на 12 августа

Во вторник, 12 августа, также с 09:00 до 17:00 без электричества останутся только Рованцы — перечень адресов значительно шире. Обесточат улицы Княжескую, Энергетическую, Ярослава Мудрого, Далекую, Угловую, а также переулки Бархатный и Каштановый. Кроме того, отключения коснутся улиц Жасминовой, Конечной, Железнодорожной, Липовой, Хуторской, Августовской и Новоукраинской.

Как подготовиться к отключению

Энергетики советуют жителям заранее позаботиться о необходимом: зарядить телефоны и павербанки, сделать запас воды (если используется электронасос), проверить наличие фонариков, свечей и батареек. Холодильник во время восьмичасового обесточивания лучше не открывать без крайней необходимости — это поможет сохранить продукты.

В «Волыньоблэнерго» подчеркивают: после завершения ремонтных работ электроснабжение могут восстановить раньше указанного времени. В случае аварийных ситуаций жители могут обращаться в колл-центр компании по номерам, указанным на официальном сайте облэнерго.