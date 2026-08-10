В Сумах с 10 по 14 августа временно будут снижать давление воды из-за аварийно-ремонтных работ на энергообъектах. Коммунальщики назвали часы, когда напор будет самым низким.

Перебои с водой на Сумщине не прекращаются — с 10 по 14 августа в областном центре временно будут снижать давление воды из-за аварийно-ремонтных работ на энергообъектах.

Как сообщили в Сумском городском совете, причиной ограничений стало обесточивание одного из водозаборов города. Энергетики будут проводить аварийно-ремонтные работы на энергообъектах, из-за чего водозабор останется без питания ежедневно с 08:00 до 18:00.

Когда ждать самого низкого давления

Работы продлятся в течение пяти дней — с 10 по 14 августа включительно. Именно в этот промежуток один из водозаборов будет обесточен, а давление в системе водоснабжения — существенно снижено.

Самая сложная ситуация ожидается с 08:00 до 10:00 — в эти часы напор воды будет минимальным. Коммунальщики рекомендуют жителям заранее делать запасы воды на этот период.

Какие дома под угрозой

Снижение давления прежде всего ощутят жители многоэтажек на верхних этажах, а также жители частного сектора в районах, питающихся от обесточенного водозабора. В горсовете отметили, что после 18:00 давление будет постепенно восстанавливаться до обычного уровня.

Что делать жителям

На период ограничений коммунальщики советуют:

набрать достаточный запас воды с вечера или утром до 08:00;

в часы пониженного давления (08:00–18:00) использовать накопленную воду для питьевых и бытовых нужд;

жителям верхних этажей быть готовыми к полному отсутствию водоснабжения в пиковые часы.

Ремонтные работы на энергообъектах планируют завершить до 14 августа, после чего давление воды должно вернуться в норму.

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