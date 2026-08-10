Перебои с водой на Сумщине не прекращаются — с 10 по 14 августа в областном центре временно будут снижать давление воды из-за аварийно-ремонтных работ на энергообъектах.

Как сообщили в Сумском городском совете, причиной ограничений стало обесточивание одного из водозаборов города. Энергетики будут проводить аварийно-ремонтные работы на энергообъектах, из-за чего водозабор останется без питания ежедневно с 08:00 до 18:00.

Когда ждать самого низкого давления

Работы продлятся в течение пяти дней — с 10 по 14 августа включительно. Именно в этот промежуток один из водозаборов будет обесточен, а давление в системе водоснабжения — существенно снижено.

Самая сложная ситуация ожидается с 08:00 до 10:00 — в эти часы напор воды будет минимальным. Коммунальщики рекомендуют жителям заранее делать запасы воды на этот период.

вода, кран

Какие дома под угрозой

Снижение давления прежде всего ощутят жители многоэтажек на верхних этажах, а также жители частного сектора в районах, питающихся от обесточенного водозабора. В горсовете отметили, что после 18:00 давление будет постепенно восстанавливаться до обычного уровня.

Что делать жителям

На период ограничений коммунальщики советуют:

  • набрать достаточный запас воды с вечера или утром до 08:00;
  • в часы пониженного давления (08:00–18:00) использовать накопленную воду для питьевых и бытовых нужд;
  • жителям верхних этажей быть готовыми к полному отсутствию водоснабжения в пиковые часы.

Ремонтные работы на энергообъектах планируют завершить до 14 августа, после чего давление воды должно вернуться в норму.

Ранее Politeka сообщала, помощь для жителей Сумской области за поврежденное обстрелами жилье: как подать заявку на компенсацию.

Также Politeka сообщала, эвакуация из приграничья на Сумщине: телефоны для выезда и как записаться.

Как сообщала Politeka, денежная помощь от 10 800 до 12 300 грн: кто из ВПЛ в Сумской области может получить средства.