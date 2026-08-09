В Кропивницком 11 августа стартуют масштабные ремонтные работы на водопроводе — сразу восемь микрорайонов и улиц останутся без водоснабжения на срок до трех суток.

Графики отключения света в Кировоградской области на выходные уже заставили жителей готовиться к длительным ограничениям — теперь в Кропивницком на три дня исчезнет еще и вода. В местном водоканале предупредили о масштабных ремонтных работах, из-за которых сразу несколько микрорайонов останутся без водоснабжения.

Как сообщает издание «Доступ. Медиа» со ссылкой на пресс-службу водоканала, причина отключения — замена аварийного участка водопровода диаметром 400 мм на проспекте Инженеров. Работы потребуют полного перекрытия подачи воды на значительной территории города.

График отключения: кто останется без воды

Отключение будет проходить в два этапа. Первый — 11 августа с 9:00 до 21:00. В этот период воды не будет в микрорайонах:

Черемушки

Озерная Балка

Новая Балашовка

Райцентр

Промышленная зона

Также без водоснабжения останутся улицы Габдрахманова, Каденюка, Вокзальная (от улицы Тельнова до реки), Андреевская, О. Хижняка, В. Гончаренко и О. Волохова.

Второй этап — самый длительный: с 9:00 11 августа до 9:00 13 августа. В эти двое суток без воды будут сидеть микрорайоны Озерная Балка, Новая Балашовка и Райцентр. Именно на этих территориях коммунальщики будут проводить самые сложные работы по замене трубопровода.

Что делать жителям

В водоканале призывают жителей заранее позаботиться о запасах воды — как питьевой, так и технической. Учитывая, что температура воздуха в августе остается высокой, специалисты советуют рассчитывать как минимум на 3–5 литров питьевой воды на человека в сутки.

Куда звонить

Для уточнения информации об отключении и сроках восстановления водоснабжения в водоканале предоставили следующие номера:

36-83-68

050 488 86 91

050 488 86 92

050 424 65 00

050 377 47 88

050 321 54 78

Ранее Politeka сообщала, электричества долго не будет: названы населенные пункты, где вводят графики отключения света в Кировоградской области на 7 августа.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Кировоградской области на 6 и 7 августа: где электричество сделает длительный перерыв.