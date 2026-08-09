Графики отключения света в Кировоградской области на выходные уже заставили жителей готовиться к длительным ограничениям — теперь в Кропивницком на три дня исчезнет еще и вода. В местном водоканале предупредили о масштабных ремонтных работах, из-за которых сразу несколько микрорайонов останутся без водоснабжения.
Как сообщает издание «Доступ. Медиа» со ссылкой на пресс-службу водоканала, причина отключения — замена аварийного участка водопровода диаметром 400 мм на проспекте Инженеров. Работы потребуют полного перекрытия подачи воды на значительной территории города.
График отключения: кто останется без воды
Отключение будет проходить в два этапа. Первый — 11 августа с 9:00 до 21:00. В этот период воды не будет в микрорайонах:
- Черемушки
- Озерная Балка
- Новая Балашовка
- Райцентр
- Промышленная зона
Также без водоснабжения останутся улицы Габдрахманова, Каденюка, Вокзальная (от улицы Тельнова до реки), Андреевская, О. Хижняка, В. Гончаренко и О. Волохова.
Второй этап — самый длительный: с 9:00 11 августа до 9:00 13 августа. В эти двое суток без воды будут сидеть микрорайоны Озерная Балка, Новая Балашовка и Райцентр. Именно на этих территориях коммунальщики будут проводить самые сложные работы по замене трубопровода.
Что делать жителям
В водоканале призывают жителей заранее позаботиться о запасах воды — как питьевой, так и технической. Учитывая, что температура воздуха в августе остается высокой, специалисты советуют рассчитывать как минимум на 3–5 литров питьевой воды на человека в сутки.
Куда звонить
Для уточнения информации об отключении и сроках восстановления водоснабжения в водоканале предоставили следующие номера:
- 36-83-68
- 050 488 86 91
- 050 488 86 92
- 050 424 65 00
- 050 377 47 88
- 050 321 54 78
Ранее Politeka сообщала, электричества долго не будет: названы населенные пункты, где вводят графики отключения света в Кировоградской области на 7 августа.
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