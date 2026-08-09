Графіки відключення світла у Кіровоградській області на вихідні вже змусили жителів готуватися до тривалих обмежень — тепер у Кропивницькому на три дні зникне ще й вода. У місцевому водоканалі попередили про масштабні ремонтні роботи, через які одразу кілька мікрорайонів залишаться без водопостачання.
Як повідомляє видання «Доступ. Медіа» з посиланням на пресслужбу водоканалу, причина відключення — заміна аварійної ділянки водопроводу діаметром 400 мм на проспекті Інженерів. Роботи вимагатимуть повного перекриття подачі води на значній території міста.
Графік відключення: хто залишиться без води
Відключення відбуватиметься у два етапи. Перший — 11 серпня з 9:00 до 21:00. У цей період води не буде в мікрорайонах:
- Черемушки
- Озерна Балка
- Нова Балашівка
- Райцентр
- Промислова зона
Також без водопостачання залишаться вулиці Габдрахманова, Каденюка, Вокзальна (від вулиці Тельнова до річки), Андріївська, О. Хижняка, В. Гончаренка та О. Волохова.
Другий етап — найтриваліший: з 9:00 11 серпня до 9:00 13 серпня. У ці дві доби без води сидітимуть мікрорайони Озерна Балка, Нова Балашівка та Райцентр. Саме на цих територіях комунальники проводитимуть найскладніші роботи із заміни трубопроводу.
Що робити мешканцям
У водоканалі закликають мешканців заздалегідь подбати про запаси води — як питної, так і технічної. Враховуючи, що температура повітря в серпні залишається високою, фахівці радять розраховувати щонайменше на 3–5 літрів питної води на людину на добу.
Куди телефонувати
Для уточнення інформації щодо відключення та термінів відновлення водопостачання у водоканалі надали такі номери:
- 36-83-68
- 050 488 86 91
- 050 488 86 92
- 050 424 65 00
- 050 377 47 88
- 050 321 54 78
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