У Кропивницькому 11 серпня стартують масштабні ремонтні роботи на водопроводі — одразу вісім мікрорайонів та вулиць залишаться без водопостачання на строк до трьох діб.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на вихідні вже змусили жителів готуватися до тривалих обмежень — тепер у Кропивницькому на три дні зникне ще й вода. У місцевому водоканалі попередили про масштабні ремонтні роботи, через які одразу кілька мікрорайонів залишаться без водопостачання.

Як повідомляє видання «Доступ. Медіа» з посиланням на пресслужбу водоканалу, причина відключення — заміна аварійної ділянки водопроводу діаметром 400 мм на проспекті Інженерів. Роботи вимагатимуть повного перекриття подачі води на значній території міста.

Графік відключення: хто залишиться без води

Відключення відбуватиметься у два етапи. Перший — 11 серпня з 9:00 до 21:00. У цей період води не буде в мікрорайонах:

Черемушки

Озерна Балка

Нова Балашівка

Райцентр

Промислова зона

Також без водопостачання залишаться вулиці Габдрахманова, Каденюка, Вокзальна (від вулиці Тельнова до річки), Андріївська, О. Хижняка, В. Гончаренка та О. Волохова.

Другий етап — найтриваліший: з 9:00 11 серпня до 9:00 13 серпня. У ці дві доби без води сидітимуть мікрорайони Озерна Балка, Нова Балашівка та Райцентр. Саме на цих територіях комунальники проводитимуть найскладніші роботи із заміни трубопроводу.

Що робити мешканцям

У водоканалі закликають мешканців заздалегідь подбати про запаси води — як питної, так і технічної. Враховуючи, що температура повітря в серпні залишається високою, фахівці радять розраховувати щонайменше на 3–5 літрів питної води на людину на добу.

Куди телефонувати

Для уточнення інформації щодо відключення та термінів відновлення водопостачання у водоканалі надали такі номери:

36-83-68

050 488 86 91

050 488 86 92

050 424 65 00

050 377 47 88

050 321 54 78

Раніше Politeka повідомляла, електрики довго не буде: названо населені пункти, де вводять графіки відключення світла у Кіровоградській області на 7 серпня.

Також Politeka повідомляла, графіки відключення світла у Кіровоградській області на 6 та 7 серпня: де електрика зробить тривалу перерву.