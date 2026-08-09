У ніч на 9 серпня російські війська завдали комбінованого удару по Одесі — місто залишилося без електропостачання, води та зв'язку. Пошкодження енергооб'єктів ДТЕК виявилися серйозними, ремонт потребуватиме часу.

Відключення світла в Одеській області 9 серпня набули нового масштабу — у ніч проти неділі російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Одесі, пошкодивши енергетичні об'єкти ДТЕК. Місто залишилося без електропостачання, води та мобільного зв'язку.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, за ніч окупанти випустили по Одесі 11 ракет різних типів — балістичних, протикорабельних та протирадіолокаційних — а також близько 100 ударних безпілотників. Це одна з наймасштабніших атак на регіон від початку року.

У компанії ДТЕК підтвердили, що внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень енергетичні об'єкти. Без світла опинилися мешканці Приморського, Хаджибейського та Пересипського районів Одеси, а також частина Одеського району. Знеструмленими виявилися й об'єкти критичної інфраструктури. «Пошкодження серйозні, ремонт потребуватиме часу. Енергетики всієї Одещини роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання», — наголосили в ДТЕК.

За інформацією начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок атаки постраждали 8 людей, стан сімох із них оцінюється як середньої тяжкості — більшість отримали осколкові поранення. У двох районах міста пошкоджено та частково зруйновано кілька житлових будинків, вогнем знищено та пошкоджено автомобілі мешканців.

Вода, зв'язок і траса на Рені

Через знеструмлення насосних станцій у частині Одеси зникла вода. Також спостерігаються перебої з мобільним зв'язком — оператори працюють над відновленням покриття. Державна прикордонна служба України повідомила про обмеження руху на трасі Одеса — Рені, через що наразі неможливо дістатися до пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. Прикордонники рекомендують враховувати ці обмеження під час планування поїздок.

В «Укренерго» зазначили, що значна частина Одеси та області залишається знеструмленою, однак енергетикам уже вдалося повернути живлення для 90 тисяч абонентів. Комунальні служби міста працюють над ліквідацією наслідків атаки в посиленому режимі.

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