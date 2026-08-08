У Центральній міській лікарні Рівного запрацював третій в області "Простір турботи про ветеранів". Тут військові під час лікування чи реабілітації можуть отримати юридичні, соціальні та адміністративні консультації.

Комунальні тарифи у Рівненській області нещодавно зросли, однак для ветеранів регіону з'явилася важлива безкоштовна послуга — у Рівному запрацював уже третій лікарняний "Простір турботи".

7 серпня на базі Центральної міської лікарні Рівного офіційно відкрили спеціалізований осередок підтримки для військових. У відкритті взяли участь міністр у справах ветеранів Віталій Кім та його заступник Руслан Приходько, повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Новий простір розташований безпосередньо в приміщенні лікарні, що дозволяє ветеранам та ветеранкам отримувати допомогу, не виходячи за межі медичного закладу. Під час лікування чи реабілітації вони можуть скористатися цілим комплексом послуг.

Яку допомогу можна отримати у "Просторі турботи"

Фахівці простору консультують ветеранів із соціальних виплат та пільг, надають безкоштовну юридичну допомогу щодо земельних і майнових питань, а також допомагають із відновленням документів та оформленням статусів.

Це вже третій такий осередок на Рівненщині. Раніше аналогічні простори запрацювали в інших лікарняних закладах області. Мережу розширюють прямо в лікарнях, щоб ветерани отримували підтримку одразу під час лікування.

У межах візиту до Рівного посадовці також відвідали тренування ампфутбольної команди "Верес Мрія" та обговорили державну підтримку з ветеранами-підприємцями. Окрему зустріч провели з фахівцями центру ментального здоров'я "Повернення" й обласного госпіталю — йшлося про питання лікування, забезпечення житлом та надання пільг.

Раніше Politeka повідомляла, підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області: як змінили ціни в різних містах.