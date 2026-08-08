В Центральной городской больнице Ровно заработало третье в области "Пространство заботы о ветеранах". Здесь военные во время лечения или реабилитации могут получить юридические, социальные и административные консультации.

Коммунальные тарифы в Ровенской области недавно выросли, однако для ветеранов региона появилась важная бесплатная услуга — в Ровно заработало уже третье больничное "Пространство заботы".

7 августа на базе Центральной городской больницы Ровно официально открыли специализированный центр поддержки для военных. В открытии приняли участие министр по делам ветеранов Виталий Ким и его заместитель Руслан Приходько, сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

Новое пространство расположено непосредственно в помещении больницы, что позволяет ветеранам и ветеранкам получать помощь, не выходя за пределы медицинского учреждения. Во время лечения или реабилитации они могут воспользоваться целым комплексом услуг.

Какую помощь можно получить в "Пространстве заботы"

Специалисты пространства консультируют ветеранов по социальным выплатам и льготам, предоставляют бесплатную юридическую помощь по земельным и имущественным вопросам, а также помогают с восстановлением документов и оформлением статусов.

Это уже третий такой центр в Ровенской области. Ранее аналогичные пространства заработали в других больничных учреждениях региона. Сеть расширяют прямо в больницах, чтобы ветераны получали поддержку сразу во время лечения.

В рамках визита в Ровно чиновники также посетили тренировку ампфутбольной команды "Верес Мечта" и обсудили государственную поддержку с ветеранами-предпринимателями. Отдельную встречу провели со специалистами центра ментального здоровья "Возвращение" и областного госпиталя — речь шла о вопросах лечения, обеспечения жильем и предоставления льгот.

Ранее Politeka сообщала, повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области: как изменили цены в разных городах.